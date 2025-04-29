2024新竹香山濕地藝術季 獲美國繆思設計銀獎

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）竹市府今天表示，2024年新竹市香山濕地藝術季以「海放時刻 Between the Tides」為題策展，日前獲美國繆思設計獎銀獎殊榮，將台灣濕地景觀及文化推向國際。

竹市代理市長邱臣遠今天在市政會議表示，2024香山濕地藝術季成功將在地文化、環境生態與國際藝術創新結合，讓台灣濕地藝術策展獲國際評審肯定，拿下繆思設計獎（MUSE Design Award）「概念設計-展覽與活動類」銀獎。

邱臣遠肯定市政團隊及10組藝術團隊努力，透過裝置藝術、地方共創與生態探索，成功將新竹市獨特的濕地景觀及文化推向國際。

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竹市府發布新聞稿表示，美國繆思設計獎是表彰全球建築、室內設計、景觀設計、藝術裝置及產品設計等領域的重要獎項。2024香山濕地藝術季主題為「海放時刻」，透過11件裝置藝術、地方共創及生態探索，創造出連結當地風景與濕地、農村與居民的藝術體驗。

新竹市產業發展處表示，將持續深化藝術與生態的連結，讓香山濕地成為國際文化交流的重要平台。（編輯：郭諭儒）1140429