北科大工設系畢業展作品 廢棄羽球重生為公共長椅

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（中央社記者許秩維台北30日電）北科大工業設計系近日舉行畢展，有學生透過材料再製與模組化構造設計，將廢棄羽球打造為公共長椅；還有學生設計預警系統，避免鳥類被窗殺，落實環保、生態。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大工業設計系畢業展「荒島產物」即日起至5月7日於北科大藝文中心濟慶館、5月9日至12日於南港展覽館2館登場，展現61件兼具創意與智慧的作品。

有感於羽球回收分類與再利用困難，導致大量羽球淪為一次性廢棄物，北科大工設系學生闕壯甫、許綺珊、姚宜采合作設計「羽生」，透過創新的材料再製與模組化構造設計，將廢棄羽球打造為可持續使用的公共長椅。

另一組北科大工設系學生李祥耀、黃柏諺有感於工地師傅長期暴露於水泥粉塵，因此為室內裝修師傅設計無塵水泥攪拌機「DP-Pro」，透過封閉式攪拌、有效過濾粉塵，降低肺部疾病及眼睛傷害，人體工學握把及腳踏則提供省力操作，打造安全友善的工作設備。

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隨著玻璃帷幕建築興起，鳥類常因誤判窗戶倒影，導致高速撞擊而傷亡。北科大工設系學生李祥耀、黃柏諺設計「窗殺預警系統WingSaver」，透過超音波偵測25公尺範圍內逼近的鳥類，並即時啟動紅外線光束投影來警示鳥類，還可同時使用太陽能板儲能，有助於人鳥共存和生態保育。

北科大工設系學生周玉玲發現，護理人員工作時，常因護理車上的廢棄物管理設計不良，面臨不便與風險，她重新設計護理車的醫療廢棄物管理系統，透過創新的多種容器開口、滑軌、握把、旋鈕把與踏板等直覺式貼心設計，優化醫療廢棄物的分類與處理流程，不僅降低交叉感染的風險，也減輕護理人員彎腰與操作時的身體負擔。（編輯：李錫璋）1140430

台北科技大學工業設計系近日舉行畢業展，學生設計「窗殺預警系統WingSaver」，可透過超音波偵測25公尺範圍內逼近的鳥類，並即時啟動紅外線光束投影來警示鳥類。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月30日