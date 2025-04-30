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台鐵鳴日廚房升級 米其林三星料理登上列車

2025/4/30 17:07（4/30 17:51 更新）
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台鐵宣布，觀光列車「鳴日廚房」餐飲合作團隊將由雲品國際旗下「君品Collection」擔綱全新餐飲設計與供應，雄獅旅遊董事總經理黃信川（後排左2）、台鐵公司副總經理劉雙火（後排左3）、雲品國際董事長盛治仁（後排右3）等人30日出席記者會。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月30日
台鐵宣布，觀光列車「鳴日廚房」餐飲合作團隊將由雲品國際旗下「君品Collection」擔綱全新餐飲設計與供應，雄獅旅遊董事總經理黃信川（後排左2）、台鐵公司副總經理劉雙火（後排左3）、雲品國際董事長盛治仁（後排右3）等人30日出席記者會。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月30日
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（中央社記者余曉涵台北30日電）台鐵今天宣布，攜手「君品Collection」，觀光列車「鳴日廚房」的全新菜單邀請米其林三星頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、主廚王輔立共同打造，將招牌美食料理搬上列車。

台鐵舉行記者會宣布，觀光列車「鳴日廚房」，餐飲合作團隊將由雲品國際旗下「君品Collection」擔綱全新餐飲設計與供應，新菜單行程今天開賣，7月份上線。

負責營運的雄獅旅遊發布新聞稿表示，這次全新菜單聚焦米其林餐飲、行程深化、尊榮服務3大亮點，餐點方面，邀請米其林三星主廚及其團隊，設計兼具風味與質感的移動饗宴，推出結合頤宮招牌、列車限定的釋迦口味炸豆腐奶、主廚獨門的山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡，以及創意擬真台鐵便當造型甜點盒等。

主菜山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡，運用果泥製成的彩糖手繪青花瓷圖騰，覆於綿密奶香的饅頭上，夾入慢火煨煮的四頭鮑與紅燒肉醬；雲中甜夢蜜檎－炸豆腐奶（釋迦泥）為頤宮招牌甜點，首次融入台東盛產的釋迦製成果泥，專為鳴日廚房量身打造限定風味。

雄獅旅遊指出，行程規劃方面，強調食農體驗，如走訪成功魚市場、台東茶園品茶，深入探索在地飲食文化。

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雲品國際表示，結合米其林星級料理，將台灣山海風土的滋味，轉化為移動中的藝術饗宴，讓每一段旅程都成為體驗台灣之美的絕佳平台。

台鐵指出，「鳴日廚房」將持續探索在地文化與食材的可能性，從車廂設計、菜色開發到旅程策劃皆導入在地故事元素，進一步深化旅客與土地之間的情感連結。（編輯：管中維）1140430

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