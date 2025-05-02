台東某國小特教班霸凌案 施暴師解職共罰65萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東某國小學前特教班施暴案懲處出爐，高姓老師涉施暴、未主動通報其他老師犯行，予以解職，共罰65萬元罰鍰，公布姓名，終身不得擔任教保相關工作；校長罰6萬元調職。

台東縣某國小發生特教班多名學生遭到老師霸凌、虐待，民進黨立委伍麗華4月2日陪同家屬召開記者會指控學校及台東縣教育處未積極處理。監察委員紀惠容、葉大華申請自動調查。

台東縣政府今天公布調查裁處結果，高姓老師涉施暴，依據幼兒教育及照顧法第50條規定處以新台幣60萬元最高罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，且終身不得擔任教保相關服務人員；另涉未主動通報其他老師犯行罰5萬元，共罰65萬元。

至於施暴導致學生受傷部分，台東縣政府指出，主動提供調查資料予檢察機關偵辦。

台東縣政府表示，宋姓教師也涉霸凌，處以24萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，同時解聘，且3年不得聘任為教保相關服務人員。宋員另知悉有老師施暴未通報，再處以5萬元罰鍰，共罰29萬元。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，黃姓特教學生助理員涉有不當管教行為，但情節不重大，處以6萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱。黃員知悉霸凌未通報，再處以3萬元罰鍰，共罰9萬元。

台東縣政府表示，陳姓校長涉管理不周，處以6萬元罰鍰，並暫時調離校長職務接受調查。（編輯：戴光育）1140502