加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派在現場／教宗首輪選舉無果延遲2小時公布 群眾媒體議論紛紛
首頁 / 生活

台大校長陳文章深化台法交流 獲法榮譽軍團騎士勳章

2025/5/8 09:43（5/8 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台大校長陳文章（右）積極推動台法雙方學術與文化交流，近日獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月8日
台大校長陳文章（右）積極推動台法雙方學術與文化交流，近日獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北8日電）台大校長陳文章積極推動台法雙方學術與文化交流，近日獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」，表彰他深化台法在科學研究、人才培育及文化交流等卓越貢獻。

台灣大學今天發布新聞稿指出，陳文章自2011年擔任台大工學院院長及2023年擔任校長時，即積極推動台法間多面向合作，包括國家科研中心、法國國家健康與醫學研究院、科諾伯勒阿爾卑斯大學等知名法國研究機構與台大簽署合作備忘錄，推動聯合研究計畫、學生交流、雙聯學位與實習計畫等。

陳文章也持續拓展台大與巴黎薩克雷大學、格勒諾布爾大學、波爾多大學等多所法國頂尖機構在雙聯學位、學生交換、產學合作、國際研究計畫等面向深入合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台大表示，陳文章長期致力台法間學術研究，2023年時曾榮獲法國科諾伯勒阿爾卑斯大學頒授榮譽博士學位，表彰他在推動國際學術交流上的傑出貢獻；今年再獲法國政府授予最高榮譽「法國榮譽軍團騎士勳章」，表彰多年來深化台法在科學研究、人才培育及文化交流等領域的卓越貢獻。

陳文章在授勳儀式中分享，他在2004年首次訪法參加國際高分子大會，就深受法國學術成就與文化魅力吸引，此後一直致力推動台法交流合作；這份榮譽不僅屬於個人，更是台法2國長期合作與友誼象徵，期許未來持續深化彼此交流，促進台法乃至全球學術社群共同進步。（編輯：陳仁華）1140508

#台灣大學
#法國
#陳文章
延伸閱讀
台法科技獎 中研院徐尚德攜手法國學者獲殊榮台大頒授諾貝爾物理獎得主名譽博士 促台法科學交流台法文化獎3得主搭台歐橋梁 矢言讓台灣發聲
陳文章
環境部與台大簽署MOU 聚焦氣候政策研究育才學生擺攤連署罷免 台大校長陳文章：都在校外
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：