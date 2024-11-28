台法科技獎 中研院徐尚德攜手法國學者獲殊榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北28日電）第26屆台法科技獎27日由國科會與法國法蘭西自然科學院共同頒發，本屆獲獎者為中央研究院生物化學研究所副所長徐尚德，及法國國家健康與醫學研究院（Inserm）巴黎精神病學與神經科學研究所博士漢努斯（Cyril Hanus），以表彰兩位學者在分子生物學領域的卓越合作與成果。

國科會今天發布新聞稿指出，徐尚德專注於蛋白質結構與功能研究，並在液態核磁共振光譜與冷凍電子顯微鏡技術方面取得顯著進展；疫情期間，他與漢努斯合作開發高效的分子模擬工具，建立完整的醣蛋白質分子模型，深入分析蛋白質醣基化結構，幫助解釋病毒如何識別宿主並逃避免疫系統攻擊。

國科會表示，自1999年以來，台法科技獎已成為兩國科研合作的重要象徵，亦被列為法蘭西自然科學院每年11月頒發之年度「大獎」（Grand Prix）獎項之一。

國科會指出，這次典禮在法蘭西自然科學院（Académie des Sciences）所屬的西蒙娜和西諾德爾杜卡基金會（Fondation Simone et Cino Del Duca）舉行，由國科會副主委陳炳宇、駐法代表郝培芝、法蘭西自然科學院國際事務副院長沃爾曼（Francis-André Wollman）等共同主持。

陳炳宇表示，台法在研究發展自由的共同價值下已建立30多年的合作基礎，期待雙方進一步深化科技夥伴關係。

國科會指出，本屆頒獎典禮同時簽署「台法科技大獎協議」，調整和擴大獎金數額、受理研究領域範圍、推薦函要求及交流補助等內容，期望促進更多台法科研團隊的參與和合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，國科會表示，陳炳宇率團訪法期間，也拜會官方合作單位，分別與法國高等教育暨研究部（MESR）高層、法國國家研究總署（ANR）署長洽談合作方向，並與法國新創機構進行深入交流。

國科會指出，盼透過此行，與法方共同探討在數位網路與人工智慧、健康、半導體與量子、綠能、太空及海洋等領域的合作機會，並強化台法在創新與科研的長期夥伴關係，為多元合作奠定基礎。（編輯：黃國倫）1131128