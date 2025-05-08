邱泰源：安樂死有倫理爭議 先做好安寧緩和醫療

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（中央社記者曾以寧台北8日電）民進黨立委辦座談會討論安樂死立法。衛福部長邱泰源今天表示，安樂死在世界各國都有倫理爭議，因此已推預立醫療決定讓患者有選擇，討論安樂死前應先做好安寧緩和醫療。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請邱泰源就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」、「澳洲進口豬腳驗出含萊克多巴胺，如何加強肉品食安查驗，讓民眾放心」進行專題報告並備質詢，邱泰源並於會前接受媒體聯訪。

媒體詢問，民進黨立委陳冠廷及台灣世代智庫昨天舉行「安樂死法」立法討論座談會，詢問邱泰源對此議題看法。

邱泰源指出，安樂死議題在世界各國都有倫理爭議的問題，在台灣大家也關心可以怎麼樣有尊嚴的善終，首先要讓患者在末期有自我選擇，因此政府推動預立醫療照護諮商（ACP），健保署也已對此擴大給付範圍，讓患者有機會表達自己末期想怎麼做，也助家屬理解。

邱泰源表示，再來就是有沒有解決末期患者身心靈痛苦，這要靠安寧緩和醫療，若能把患者照顧好，患者可能就會珍惜每一天的日子，因此降低安樂死需求或爭議；而台灣安寧緩和醫療已經達到世界第3、亞洲第1。

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邱泰源指出，世界各國也一直宣稱，各國政府討論安樂死之前，應該要先確定安寧緩和醫療是否有做好，如果做得好，安樂死的需求就不是社會事件，而是個案需求，因此在討論前，先看看台灣如何加強安寧緩和醫療，可能更重要。

另外，行政院會今天擬通過「兒童托育服務法」草案，將0歲至2歲托育規範單獨立法。衛福部次長呂建德說明，目前草案已送到行政院，正在備查，行政院今天院會報告後，若沒問題就盡快送到立法院，未來將區分托育和兒少機構，針對不當照顧、不當虐待也將加重處罰，落實對兒童最佳照顧。（編輯：李亨山）1140508