奇美醫療體系攜手台灣禮來 提升臨床試驗國際競爭力

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）奇美醫療體系今天與台灣禮來公司簽訂研究合作備忘錄，將在3個院區展開臨床試驗策略合作，聚焦於基因定序、預防醫學、分散式臨床試驗，盼助提升台灣臨床試驗國際競爭力。

奇美醫院院長林宏榮致詞表示，奇美醫療體系與台灣禮來公司合作已超過15年，此次再度深化合作，結合奇美精準醫療資源與台灣禮來研發實力，同步導入AI、大數據與物聯網技術，協助提升臨床試驗效率與精準度。

林宏榮指出，未來透過包括病人招募、自動化數據分析與健康狀況即時監控，大幅強化臨床試驗安全性與成功率，為台灣病人創造更多創新治療機會，並加速新藥上市，更有心成為臨床試驗轉型關鍵推手，將國際臨床試驗數位趨勢在台灣落地，強化南台灣精準醫療臨床試驗實力。

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台灣禮來公司總經理賴柔彣（Lauren Lazowski）表示，此次與奇美醫療體系建立策略聯盟，透過前期評估潛在病人族群及轉介機制進行社區服務，把臨床試驗研究推向社區，落實分散式臨床試驗多元性精神，透過臨床試驗數位化合作，加速藥品創新研究，提升台灣臨床研究國際競爭力。

奇美醫院精準醫學核心實驗室主任李健逢表示，雙方未來也將針對腫瘤、自體免疫疾病、阿茲海默症、心血管代謝健康等慢性疾病，或感覺神經性聽力損失基因研究進行合作，盼能幫助病人搶得治療先機。（編輯：陳仁華）1140508