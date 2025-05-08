加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 生活

奇美醫療體系攜手台灣禮來 提升臨床試驗國際競爭力

2025/5/8 12:53（5/8 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奇美醫院院長林宏榮（右1）與佳里奇美醫院院長周偉倪（左1）、柳營奇美醫院院長黃順賢（左2）8日與台灣禮來公司總經理賴柔彣（右2）簽訂合作備忘錄。中央社記者楊思瑞攝 114年5月8日
奇美醫院院長林宏榮（右1）與佳里奇美醫院院長周偉倪（左1）、柳營奇美醫院院長黃順賢（左2）8日與台灣禮來公司總經理賴柔彣（右2）簽訂合作備忘錄。中央社記者楊思瑞攝 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）奇美醫療體系今天與台灣禮來公司簽訂研究合作備忘錄，將在3個院區展開臨床試驗策略合作，聚焦於基因定序、預防醫學、分散式臨床試驗，盼助提升台灣臨床試驗國際競爭力。

奇美醫院院長林宏榮致詞表示，奇美醫療體系與台灣禮來公司合作已超過15年，此次再度深化合作，結合奇美精準醫療資源與台灣禮來研發實力，同步導入AI、大數據與物聯網技術，協助提升臨床試驗效率與精準度。

林宏榮指出，未來透過包括病人招募、自動化數據分析與健康狀況即時監控，大幅強化臨床試驗安全性與成功率，為台灣病人創造更多創新治療機會，並加速新藥上市，更有心成為臨床試驗轉型關鍵推手，將國際臨床試驗數位趨勢在台灣落地，強化南台灣精準醫療臨床試驗實力。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣禮來公司總經理賴柔彣（Lauren Lazowski）表示，此次與奇美醫療體系建立策略聯盟，透過前期評估潛在病人族群及轉介機制進行社區服務，把臨床試驗研究推向社區，落實分散式臨床試驗多元性精神，透過臨床試驗數位化合作，加速藥品創新研究，提升台灣臨床研究國際競爭力。

奇美醫院精準醫學核心實驗室主任李健逢表示，雙方未來也將針對腫瘤、自體免疫疾病、阿茲海默症、心血管代謝健康等慢性疾病，或感覺神經性聽力損失基因研究進行合作，盼能幫助病人搶得治療先機。（編輯：陳仁華）1140508

#阿茲海默症
#林宏榮
林宏榮
奇美醫院醫師支援澎湖 在地企業捐3機車供代步
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：