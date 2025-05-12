青年署暑假推逾7千帶薪體驗名額 助探索職涯

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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部青年署攜手中央機關、公民營單位、民間組織等，今年暑假提供超過7000個帶薪職場體驗名額，希望幫助青年累積實務經驗、探索職涯方向。

教育部青年發展署今天舉行「勇闖職場新視界 全台探索不設限」記者會，由青年署攜手中央和民間的力量，提供帶薪職場體驗名額，並邀請曾參與職場體驗計畫的5名青年代表分享。

教育部青年發展署署長陳雪玉表示，為解決青年在學期間面臨未來與職場的迷惘及不安，青年署攜手102個中央機關、149個公民營單位、446個民間組織及全國19個縣市，於今年暑假提供逾7000個帶薪職場體驗名額和實作舞台，讓青年能累積實務經驗、探索職涯方向。

曾透過大專生公部門見習計畫到中央研究院見習的台灣大學心理系學生曹容瑄提到，自己在見習時，除了學習到一般的實驗操作，還學到時間管控以及細心、耐心，這些未來都可以應用在學業、生活或職場上，她也透過見習發現自己對實驗有興趣，因此決定申請研究所。

亞東科技大學工商業設計科學生葉巧玲則透過青年創業家見習計畫，前往十一百造公司見習。

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葉巧玲分享，自己見習期間有機會參與專案，還前往印刷廠，讓她知道一個設計師還要成為客戶和印刷廠之間的溝通橋樑，這是課本中學不到的，她也會把這些累積的實務經驗轉換為未來職涯上的優勢。

為幫助青年掌握職場體驗訊息，青年署也建構一站式平台，彙整全台各地職場體驗機會，有興趣的青年可透過「2025全國職場體驗計畫」（https://rich.yda.gov.tw/rich/assets/pages/YDA_Intern.html）找到嚮往的職缺。（編輯：李亨山）1140512