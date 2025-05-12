加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
晚間影音新聞／蔡英文見證台灣立陶宛合作 再赴丹麥英國訪問
首頁 / 生活

竹市敬老、愛心卡擴大使用 合作藥局增至52家

2025/5/12 17:53（5/12 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市敬老卡及愛心卡使用項目自2024年10月擴大至藥局使用後，截至2025年4月底已有44家合作藥局。竹市府12日表示，近日合作藥局已累計至52家，使用更便利。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年5月12日
新竹市敬老卡及愛心卡使用項目自2024年10月擴大至藥局使用後，截至2025年4月底已有44家合作藥局。竹市府12日表示，近日合作藥局已累計至52家，使用更便利。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市政府表示，敬老卡及愛心卡使用項目自去年10月擴大至藥局使用後，截至今年4月底已有44家合作藥局，近日又有藥局加入合作，已累計共52家，讓長輩與身障者使用更便利。

竹市府今天發布新聞稿表示，竹市敬老卡與愛心卡的使用範圍，持續推行各項福利政策，112年起擴大可於台鐵、國道客運、國民運動中心使用，以及農會消費等服務。

竹市府指出，竹市敬老卡及愛心卡去年10月可在合作藥局使用，每月最高在藥局兌換點數是100點，可選擇保健食品與醫療耗材，但不可選擇買酒及醫師處方用藥。

google news透過 Google News追蹤中央社

新聞稿中，竹市府社會處表示，截至今年4月底共有44家合作藥局，即日起再增加8家，共52家藥局加入敬老卡及愛心卡合作行列，包含北區21家、東區27家、香山區4家，讓長輩與身障者更便利。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可到區公所申請敬老卡電子票卡；設籍且居住新竹市，並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即新台幣1元），當月底若點數未使用完畢，不能累積到次月。（編輯：林恕暉）1140512

#北區
#竹市府
#新竹市政府
#台鐵
#東區
#社會處
#敬老卡
#藥局
#運動中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：