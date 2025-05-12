竹市敬老、愛心卡擴大使用 合作藥局增至52家

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市政府表示，敬老卡及愛心卡使用項目自去年10月擴大至藥局使用後，截至今年4月底已有44家合作藥局，近日又有藥局加入合作，已累計共52家，讓長輩與身障者使用更便利。

竹市府今天發布新聞稿表示，竹市敬老卡與愛心卡的使用範圍，持續推行各項福利政策，112年起擴大可於台鐵、國道客運、國民運動中心使用，以及農會消費等服務。

竹市府指出，竹市敬老卡及愛心卡去年10月可在合作藥局使用，每月最高在藥局兌換點數是100點，可選擇保健食品與醫療耗材，但不可選擇買酒及醫師處方用藥。

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新聞稿中，竹市府社會處表示，截至今年4月底共有44家合作藥局，即日起再增加8家，共52家藥局加入敬老卡及愛心卡合作行列，包含北區21家、東區27家、香山區4家，讓長輩與身障者更便利。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可到區公所申請敬老卡電子票卡；設籍且居住新竹市，並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即新台幣1元），當月底若點數未使用完畢，不能累積到次月。（編輯：林恕暉）1140512