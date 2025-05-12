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香蕉廢棄物變建材 興大團隊獲綠色化學創意金獎

2025/5/12 18:17
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）中興大學森林學系研究團隊「綠屋藏蕉」，耗時2年，以香蕉收成後的假莖廢材，開發出環保發泡材料可做為綠色建材，獲環境部與教育部合辦的綠色化學創意競賽大專組金獎。

中興大學今天發布新聞稿，森林學系教授陳奕君指導、學生董浩悅、蔡惠心組成的「綠屋藏蕉」團隊，善用香蕉收成後的假莖廢棄物，歷經2年研發環保發泡材料，兼具隔熱效果與較佳回收性質，可應用於綠色建築材料領域，為資源循環再利用與淨零排放帶來嶄新解方。

董浩悅指出，平均1噸香蕉會產生3噸假莖，過去多半被丟棄或焚燒，除浪費還可能造成蟲害與污染。以香蕉假莖為起點，運用液化技術將短纖維轉化為生質多元醇，進一步製成聚氨酯（PU）發泡體，開啟一條從農業廢棄物到綠色建材的全新路徑。

以香蕉纖維製成的發泡材料（BPU）不僅隔熱效果佳，熱傳導係數相較傳統PU材料更具優勢，質地柔軟、方便運輸及應用，還可兼具防撞功能。蔡惠心表示，未來不只應用在建築，也希望能發展為無土介質，用在進出口花卉的包裝與運輸中。

陳奕君指出，從香蕉假莖液化使用催化劑，同時時刻監測產物性質，有效縮短反應時間；發泡成型過程常溫常壓、不使用有機發泡劑，在回收階段則使用低毒性與可再生化學藥品，降低對環境的二次污染，展現對環保原則的高度重視。

回憶研究初期面對不少技術挑戰，董浩悅指出，假莖液化的材料配比、發泡反應的穩定性，甚至選擇何種異氰酸酯都曾反覆嘗試。有時一個實驗失敗好幾次，洗燒瓶洗到很崩潰，也因為這樣，更認真去優化每個流程。

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團隊透過實驗分析與查閱文獻發現，香蕉假莖中含有微量木質素、鈣與磷等成分，在高溫下可提升碳殘留率或提供阻燃效果，進而提升熱穩定性，對未來發展相關性質建材具有潛在應用價值。

蔡惠心表示，未來團隊並不侷限於香蕉假莖，希望將這套技術擴大應用到其他農業廢棄物做為綠資材，持續與相關產業溝通，讓更多被忽略的資源發揮價值。（編輯：陳清芳）1140512

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