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台南等3縣市亮高溫黃燈探逾36度 各地晴到多雲

2025/5/14 08:15（5/14 08:20 更新）
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天氣高溫炎熱，14日中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
天氣高溫炎熱，14日中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北14日電）中央氣象署預報，今天各地大多為晴到多雲的天氣，午後各山區有局部短暫雷陣雨；天氣高溫炎熱，中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

氣象署預報，今天各地大多為晴到多雲的天氣，東南部、東北部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨稍涼一些，各地低溫約21至24度，白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，南高屏近山區平地或河谷會再更高一些。

至於離島澎湖、金門、馬祖均為晴到多雲，澎湖氣溫24至29度，金門21至28度，馬祖21至26度。此外，清晨及夜晚馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

其中，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140514

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