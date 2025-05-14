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彭啓明：若核電延役重啟 盼核安會設公民參與機制

2025/5/14 09:42（5/14 09:49 更新）
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（中央社記者張雄風台北14日電）核管法修法條文昨天三讀通過，核電延役與否成為外界關心議題。環境部今天表示，目前法規限制，核電延役或重啟並不須舉辦環評，因此也建議核安會參考環評審查程序，讓公民有參與機制。

立法院會昨天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部、經濟部、勞動部及教育部就「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規劃」進行專題報告，並備質詢。

環境部長彭啓明會前接受媒體聯訪表示，台灣目前的核一、核二、核三核電廠在興建時都沒有進行環評，核四廠當時有做環評，但並未成功新建。

彭啓明解釋，依據現行法規，核電廠延役或重啟並不須舉辦環評，若要環評，則必須修改環評法；另外，核廢料最終處置場所則須環評。

彭啓明強調，環境部並非核能主管機關，因此也只能建議核安會若要延役或重啟，可參考環評審查程序，能讓全民有公開透明機制參與。

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彭啓明說，他自己也覺得「現行法規邏輯很奇怪」，運轉40年老舊電廠延役或重啟不須環平，除役卻需要；現在環評法正在體檢中，希望今年下半年能匯集各界意見後啟動修法。

不過，彭啓明說明，過去有很多案例，如焚化爐重新整改等是不用環評，如果要修環評法，就須一併討論，否則可能會一次新增很多環評案件，須考慮未來環境部量能或是整個社會可以接受的程度，也可在下半年討論。（編輯：陳仁華）1140514

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