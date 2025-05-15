不當對待幼兒裁罰案增1.7倍 靖娟籲強化監督機制

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）今天是全國兒童安全日，靖娟基金會表示，根據資料，不當對待幼兒裁罰案從112年49件暴增至113年135件，增幅1.7倍，顯見園所服務品質仍有待改善、監督制度待強化。

根據教育部資料，今年全台2至6歲幼兒入園率已達80%，反映家長對學前教育的高度重視。靖娟基金會今天與全國幼教產業工會舉辦記者會，籲政府重視幼兒教育品質，並公布針對全台22縣市幼兒園家長進行的問卷調查結果。

靖娟基金會3月針對全台22縣市公立、非營利、準公共、私立等不同類型幼兒園的家長進行問卷調查，內容聚焦家長對幼兒園服務品質感知狀況及在選擇幼兒園時的考量，總計發出1138份問卷，有效回收720份，有效回收率63.27%。

問卷結果顯示，幼兒園整體服務表現獲得家長肯定，平均分數達4.76（滿分5.00），介於「同意」及「非常同意」之間，而家長在選擇幼兒園時的主要考量因素，家長會依序以「教學與活動空間」、「教學策略（目標、方法及內容）」及「環境衛生」因素作為對幼兒園的考量。

靖娟表示，經由這次調查結果可以發現，家長在選擇幼兒園時，重視的主要因素仍是這些可見性高、易取得資訊的外在條件。

靖娟並指出，幼兒園的服務品質與安全需要靠政府把關，國教署近年統計的幼兒園裁罰樣態資料顯示，不當對待裁罰案例顯著上升，112年共有49件，到了113年暴增至135件，其中裁罰樣態以不當對待、超收、師資問題、教學環境等為主。

靖娟表示，這顯示幼兒園服務品質仍待改善，也代表政府端有必要針對幼兒園環境、人員及通報機制進行更全面與系統性的審查。

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靖娟基金會執行長許雅荏說，學前教育的普及固然重要，但幼教品質才是保障幼兒安全成長的根基，在提升入園率的同時，更應針對園所環境、教保人員資格及不當對待事件等面向，同步強化監督制度。

許雅荏提出3項建議，包含落實稽查評鑑確保幼兒園遵循相關規範、晉用具幼教專業背景的合格師資以提升教保品質以及杜絕不當對待行為，打造安全、尊重的學習環境，唯有如此，才能讓幼兒在安全、專業的空間中健康長大。（編輯：管中維）1140515