加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事駕駛曾獲模範父親 新北社會局將取消
首頁 / 生活

擺脫攝護腺肥大卻漏尿 醫：膀胱新泌尿道需磨合

2025/5/20 16:05（5/20 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
書田診所泌尿科主任張雲筑（右）4月赴日發表銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，有助減少術後短期內新發性尿失禁的風險。（書田診所提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月20日
書田診所泌尿科主任張雲筑（右）4月赴日發表銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，有助減少術後短期內新發性尿失禁的風險。（書田診所提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）攝護腺肥大是男性的難言之隱，當透過手術治療擺脫攝護腺肥大，卻被漏尿困擾纏身；醫師解釋，這與膀胱和新泌尿道需要重新協調、磨合有關，微創手術助攻術後穩定恢復。

書田診所泌尿科主任張雲筑今天透過新聞稿介紹，半數50歲以上男性會開始出現攝護腺肥大泌尿道症狀，如頻尿、夜尿、尿急、尿流變細等，症狀常會隨年齡增長加劇，80歲盛行率更高達8成，應及早就醫，與專業醫師討論合適治療方式，維持良好的生活品質。

張雲筑說，攝護腺肥大患者的膀胱，長期被肥大增生攝護腺組織阻塞出口，可能出現神經訊號過度活化或過度鈍化的現象，當攝護腺手術後，阻塞驟然解除，膀胱需要跟新的泌尿道進行互動協調，部分患者術後短期內儲尿功能可能出現暫時惡化的現象。

張雲筑提到，若膀胱神經訊號屬於被刺激而過度活化的患者，雖然術後膀胱神經功能逐漸修復、緩解，但可能出現尿失禁等新的問題，相當惱人，破壞生活品質。臨床研究發現，結合「膀胱頸黏膜保留技巧」的微創手術，有望降低恢復期的不適。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張雲筑進一步解釋，這項微創手術能精確找出天然膀胱頸與肥大組織交界，將攝護腺肥大增生區處理乾淨，避免術中對膀胱的破壞和刺激；經統計顯示，近5年術後追蹤發現，新發性急迫性尿失禁大幅減少，機率僅有過去的1/10，減少術後短期內新發性尿失禁的風險。

張雲筑提醒，若攝護腺肥大症狀明顯影響生活或已出現併發症，如尿滯留、泌尿道感染、血尿等，就需考慮進一步治療方式，如藥物與手術治療；近年來以銩雷射進行微創攝護腺剜除術，對年長者或共病患者而言，考量手術安全性與恢復狀況，這是臨床上可選擇治療方式之一。（編輯：吳素柔）1140520

#張雲筑
#書田診所
#攝護腺肥大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：