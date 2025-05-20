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家庭成菸害高風險場域 二手菸暴露率升至35.6%

2025/5/20 17:40（5/20 19:09 更新）
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根據民國113年台灣吸菸行為調查，家庭二手菸暴露率從111年的28.9%上升至35.6%。（中央社檔案照片）
根據民國113年台灣吸菸行為調查，家庭二手菸暴露率從111年的28.9%上升至35.6%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北20日電）菸害防制法執行近30年，室內禁菸有感，但「家」卻是菸防缺口。國健署今天指出，調查顯示，家庭二手菸暴露率升至35.6%，每3人就有1人在家中受菸害，家庭成了菸害高風險場域。

菸害防制法注重室內，多數休閒場所不再菸味繚繞，即使菸害防制法在民國112年3月22日修正施行，再度擴大室內外公共禁菸場所，但家庭二手菸始終難解。根據民國113年台灣吸菸行為調查，家庭二手菸暴露率從111年的28.9%上升至35.6%。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿解釋，在家庭菸害暴露中，最顯而易見的問題是二手菸，有些民眾認為只要在通風良好的地方就不會造成菸害，但不論二手菸或是殘留在環境中的三手菸，即使是短暫接觸，都會對人體造成傷害，尤其是家庭成員中的兒童及孕婦。

國健署引用今年最新國際研究，二手菸暴露與兒童罹患氣喘、中耳炎、下呼吸道感染及嬰兒猝死症有關，恐造成兒童學習障礙及憂鬱；若孕婦使用菸品，菸草中的尼古丁或其他有毒物質，會經由胎盤影響胎兒大腦發育，增加兒童罹患注意力不足過動症（ADHD）機率。

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國健署提出「打造無菸家庭刻不容緩」，家庭在影響孩子未來成為癮君子與否扮演重要角色，在英國前瞻世代研究中顯示，14歲前青少年照顧者有吸菸，造成暴露於二手菸環境，這些青少年在17歲成為吸菸者風險是非暴露族群的2倍，顯示實施無菸家庭極為重要。

國健署呼籲，戒除使用菸品是減少各種疾病發生最迅速方式，有意願戒菸的民眾可撥打免費戒菸專線0800-636363，不但有便利隱密性的諮詢服務，相關醫事人員也會制定專屬戒菸計畫，陪伴癮君子度過生理戒斷現象，民眾也可選擇住家附近戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。（編輯：管中維）1140520

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