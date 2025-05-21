避免上3天課又放春節 教育部擬提前在寒假前上課

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（中央社記者陳至中台北21日電）家長反映114學年度中小學行事曆草案中，寒假結束後須先上3天課，才接農曆春節假期，不利家庭作息安排。教育部近期研擬調整方案，擬提前在寒假前的1月21日到23日上課。

近來中小學家長社團熱烈討論114學年度（今年8月起算）的中小學行事曆草案，寒假於民國115年1月21日起到2月10日結束，2月11日開學，上3天課後（115年2月11日到13日）才接農曆春節假期（115年2月16日到19日為春節。2月14日、15日為週六、週日）。

家長認為上述中間夾著3天上課日的情況，導致假期不連續，如果親子想一起出國旅行，就須另外請假，相當不便民。

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對此，教育部擬定調整方案，並持續收集各界意見。其中一個方案維持原案，即寒假後上課3天接春節假期；另一個方案是將3天的上課日，調整到寒假前的115年1月21日、22日、23日，也就是第一學期先上3天第二學期的課程，再放寒假。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良接受中央社電訪表示，還沒調查各縣市教師團體的意見，一般來講，許多人會選擇讓假期連續。但他也說，如果是調整到寒假前上課，就要先上第二學期的課，教科書須提前發放，也要考慮學生經過一整個寒假，課本會不會不見了，或是剛好轉學、調校，使用不同版本的教科書須如何處理等，配套都要規劃好。（編輯：管中維）1140521