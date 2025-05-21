9成消費者在意瘦肉精 消基會籲進口肉品逐批檢驗

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）日前3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺（俗稱瘦肉精），消基會蒐集上千名消費者的看法發現，9成消費者在意是否買到含瘦肉精肉品，呼籲食藥署對進口肉品應逐批檢驗。

中華民國消費者文教基金會今天舉行記者會，公布5月5日至19日的調查，共蒐集1054名消費者對進口豬牛肉品管理政策的看法與建議，提供政府施政參考。

根據消基會公布的調查，當問到消費者在不在意買到瘦肉精的肉品時，69%非常在意、21%表示在意，總計「在意」購買到瘦肉精的消費者有90%；不是很在意與完全無所謂的消費者，分別是8%、2%。

消基會說，這反映出消費者對食品安全和健康的高度關注。儘管近期檢出的3批澳洲進口冷凍豬腳的萊克多巴胺含量，均低於我國法定的殘留容許量，但並未減少消費者對進口肉品安全性的擔憂。

消基會呼籲衛生福利部食品藥物管理署，應加強海關邊境的檢驗與標示，特別是針對進口肉品已檢出者，應該逐批檢驗並明確標示，保障消費者的知情權和選擇權。

消基會調查也顯示，有關食藥署在海關邊境檢查的「抽驗批次」，64%消費者希望逐批檢驗，27%消費者希望一旦檢出瘦肉精，就每批次都要檢驗；僅有9%的消費者主張依政府規定辦理。

另外，因為澳洲豬肉檢出萊克多巴胺，67%的消費者主張只要含瘦肉精，就應標示出來；15%的消費者主張有檢出但未超標者，也應標示「含瘦肉精」肉品；13%消費者認為檢出未超標者，可以不標示「含瘦肉精」；5%的消費者則抱持無所謂態度。

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消基會說，目前政府的態度是，進口肉品檢出瘦肉精但未超標者，就會同意進入國境販售。不過，調查消費者意見時，41%絕不同意、35%不同意，合計76%不同意在國境內販售含有瘦肉精的肉品；而同意販售者有20%、無所謂的消費者為4%。

消基會表示，未來食藥署及各級縣市政府衛生局應積極聽取消費者的聲音，加強對肉品的稽查與檢驗，制定出更符合民眾需求的進口肉品管理政策。（編輯：吳素柔）1140521