台大研究曝憂鬱症、躁鬱症致病新基因 可助預防

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）憂鬱症、躁鬱症與基因有關，但過去研究多侷限歐洲白人族群。台大公衛完成橫跨亞洲、非洲等人種研究，蒐集500萬、290萬樣本，辨識697、298個相關基因位點，可望助早期預防。

憂鬱症、躁鬱症對生活影響深遠，台大公衛學院今天舉行「揭開憂鬱症與雙極性情感疾患的基因新機制」研究新發現記者會，為其背後複雜成因揭開新章，也為未來精準醫療奠基。

情緒障礙是一種廣泛的精神疾病類別，台灣大學公共衛生學系教授郭柏秀簡報指出，特徵是情緒的失調，影響思維、行為和整體功能，大致分為憂鬱症與雙極性情感疾患（躁鬱症），然而對於生活都造成衝擊。

郭柏秀說，尤其這2種患疾會循環發作，因此部分病人會出現慢性化的狀況，到了中老年後跟非常多生理疾病相關，是屬於終身需要關注的問題；此外，嚴重者可能增加自殺風險。

根據統計，她指出，憂鬱症與躁鬱占整體精神健康狀況一半，對社群、社會造成重大影響；情緒障礙不分年齡都會發生，在15至24歲中比率最高。已知危險因子包括體質、壓力、睡眠等。

有關憂鬱症與雙極性情感疾患的基因研究，郭柏秀表示，過去多侷限於歐洲白人族群，這次她與國際團隊合作完成一項跨人種研究，納入東亞、南亞、非洲裔與拉丁裔等多元種族樣本，結果於2025年初接連在國際科學期刊「細胞」（Cell）與「自然」（Nature）中發表2項研究成果。

郭柏秀說明，憂鬱症研究樣本超過500萬人、雙極性情感疾患樣本逾290萬人參與；結果分別識別出697個與憂鬱症、298個與雙極性情感疾患風險相關的遺傳位點，比既有研究多出4倍。

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她小結表示，此2項研究證據支持，憂鬱症與躁鬱症屬於多基因疾病，需要上百個基因的微小效應累積，共同作用下增加患病風險；基因研究指出了潛在的細胞機制（從大腦突觸到腸道細胞）與藥物靶點的連結，提供未來探究新的治療方向與機轉的可能性；研究包涵多個族群，以強化未來基因風險分數的應用，與個人化治療能更加具有族群上的涵蓋性，朝向全球適用的方向前進。

她認為，研究結果未來可更進一步發展並優化診斷標記，透過公衛層級的早期篩檢與預防策略降低疾病的不良影響，並期待能依據個人化的基因輪廓，量身訂製更好的疾病治療方案。（編輯：方沛清）1140522