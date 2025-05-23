台鐵啟動護車專案 產工籲建立長期制度

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵今天說即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，台鐵產工說，護車專案無助根本，應建立長期制度解決。

台鐵列車昨天一連發生數起乘客脫序行為，花蓮1名列車長遭旅客狠用巴掌，苗栗三義站則是有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部；此外，晚間6時許樹林站，有乘客持美工刀上車，最後遭到警方逮捕。

台鐵今天上午臨時召開記者會，台鐵總經理馮輝昇親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線員工執勤安全與權益。

不過，台鐵產業工會今天提出具體訴求，要求台鐵解決鐵路職安危機。

台鐵產工表示，歷年來，不論是台鐵、高鐵或捷運，暴力事件發生後主管機關皆以「提升見警率」、「啟動專案」應對，初期或有成效，但幾個月後又重返日常，「護車專案」無法制度化、常態化，不過是再次重演的短期止血，交通部與台鐵公司不能再以輿論熱度為唯一行動依據，必須負起建立可行、完整、持續的安全制度責任。

台鐵產工指出，交通部應立即與內政部、警政署協商，針對酒醉、滋事、攻擊行為等旅客，建立如何配合台鐵公司解除契約程序，包含強制帶離、隨行監控等執法流程，讓警察有權可執，也應推動保全人力常態配置，讓基層專心於服務旅客，免於暴力事件。

台鐵產工提到，台鐵公司只承諾將購置密錄器配發予車長，並要求全程配戴、強制全程錄影，恐讓職安配備淪為監控員工，產工在14日協調會已提出應給予現場人員記錄裁量權限，請台鐵研擬合理使用規範，並將發放範圍包含站務在內全體運務人員。

另外，台鐵產工呼籲，運務人員是台鐵服務旅客的第一線，遭受旅客言語、毆打職場暴力已非首次，車長、站務等運務人員每日處理各類糾紛與突發事件，台鐵公司應將現行每小時40元的運務危險津貼常態化並提高，反映職務現實與風險承擔。

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台鐵產工說，交通部應督導台鐵，針對高風險營運單位設置預警、應變與支援制度，防患未然，而非事後亡羊補牢。

台鐵產工強調，在職安改革上公司有方案，但方案要制度化落實，交通部與內政部必須全力支援、統籌規劃，將職場安全納入國家層級治理視野，才是對國人「安全改革」承諾落實，若「護車專案」僅是一次性的短期動作，終將無法避免下一次的悲劇。（編輯：李亨山）1140523