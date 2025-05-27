武陵農場植樹營造棲息環境 護瀕危台灣寬尾鳳蝶

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）「綠意永續，蝶戀武陵」植樹活動今天在武陵農場登場，活動種下20棵台灣寬尾鳳蝶幼蟲唯一食草的台灣檫樹，並搭配台灣原生種蜜源植物，守護瀕臨絕種的台灣寬尾鳳蝶。

武陵農場今天發布新聞稿指出，台灣寬尾鳳蝶為台灣特有物種且瀕臨絕種，武陵農場攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、農業部林業及自然保育署宜蘭分署共同舉辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹活動，投入保育與復育行動。

活動在武陵農場內精選適地種下20株台灣檫樹，武陵農場表示，台灣檫樹為台灣寬尾鳳蝶幼蟲唯一食草，並搭配金毛杜鵑、石楠等11種共221株台灣原生種蜜源植物，營造更完整且穩定的蝶類棲息環境。

武陵農場指出，台灣寬尾鳳蝶為台灣一級保育類物種，1932年首度在宜蘭被發現，近年受氣候變遷與棲地破碎影響，族群更形稀少。

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2023年起，雪霸國家公園管理處結合武陵農場與學者、民間團體成立「台灣寬尾鳳蝶保育跨域合作平台」，啟動保育行動計畫，推動棲地復育、長期監測與環境教育等5大保育策略。

武陵農場指出，今年更有企業新夥伴葡萄王生技股份有限公司響應行動，導入ESG（企業環境、社會及公司治理）理念，為生物多樣性注入企業力量。未來持續配合國家公園推動復育研究與教育推廣工作，透過實際行動守護這片山林的靈魂。（編輯：戴光育）1140527