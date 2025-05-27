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台東富岡都蘭近3000戶停電 疑樹枝觸高壓線惹禍

2025/5/27 15:14（5/27 15:26 更新）
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台東縣富岡及都蘭地區27日下午無預警停電，富岡港船票訂票系統停擺，附近餐廳客人移到戶外用餐。台電研判是樹枝碰觸高壓導線所致，近3000戶停電，搶修後已陸續恢復供電。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月27日
台東縣富岡及都蘭地區27日下午無預警停電，富岡港船票訂票系統停擺，附近餐廳客人移到戶外用餐。台電研判是樹枝碰觸高壓導線所致，近3000戶停電，搶修後已陸續恢復供電。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月27日
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣富岡及都蘭地區今天下午無預警停電，富岡港船票訂票系統停擺，餐廳客人移到戶外用餐。台電研判樹枝碰觸高壓導線所致，近3000戶停電，約下午4時前可全面復電。

今天下午1時許，台東富岡漁港、東河鄉都蘭地區陸續發生停電，富岡漁港候船室與旅行社票務系統因停電影響而全面停擺，改以人工開票；港區海鮮餐廳顧客紛紛移至戶外用餐，形成夏日罕見的「室外比室內人多」景象。

帶團的旅行業者說，富岡漁港候船室日光燈、冷氣及票務系統全面停擺，系統無法登入，只能以人工方式協助訂票，作業大受影響。

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「苦了用餐的顧客」，餐廳業者表示，目前停電約半小時，食材保鮮暫無問題，但冷氣、電風扇都停了，室內環境悶熱，有顧客主動移至戶外桌椅區用餐。

台電台東區營業處副處長游鵬緯接受媒體聯訪時指出，經初步查核，2處高壓導線穿越椰子樹林，疑遭樹枝樹葉碰觸致斷線，影響富岡及都蘭約2827戶，工程人員全力搶修中，會在2小時內（約下午4時前）全面恢復供電。（編輯：戴光育）1140527

#富岡漁港
#台東
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#東河鄉
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