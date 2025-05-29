青少年性病增 國教盟：性教育不能只教器官和避孕

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（中央社記者陳至中台北29日電）國教行動聯盟今天指出，青少年性病案例近年增長明顯，呈現低齡化。專家呼籲，性教育不能只教器官和避孕，應有正確且必要的性健康知識，畢竟老師不教，孩子仍會上網學。

國教盟今年1月曾發布新聞稿，引述衛生福利部的統計指出，青少男女的淋病、梅毒等案例增加，性病「低齡化」問題浮現。今天上午邀請多名專家學者，以及跨黨派立委一同召開記者會，呼籲各界正視中小學性教育的現狀。

桃園市壽山高中教師蔡秉兼表示，現行健康教育多流於片段，真正完整上完的很少。建議應採情境式、體驗式的方式，例如他會運用「電子寶寶」輔助，讓學生真實感受照顧嬰兒要承擔的責任，從而建立正確的性健康與性行為觀念。

國教盟家長代表鍾君偉表示，孩子間經常流傳「約炮跟唱KTV一樣普通」、「靠包養一個月賺十幾萬」等，性教育如果還停留在介紹器官構造、避孕方式，孩子只能轉向網路查詢甚至是問AI，越問越危險。

台灣民眾黨立委林憶君表示，金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議的事件爆發後，她特別關注健康教育議題，「學生需要，老師更是需要」，希望師資能夠更專業化。

民主進步黨籍立委林月琴表示，過去曾發生老師在家長的同意下，教導正確使用保險套，卻被網路批判是引導發生性行為。政府應提供第一線教師更多的支持，避免污名和寒蟬效應。

中國國民黨立委羅廷瑋表示，性教育不是單純的教性行為，也要教導背後的責任，北歐國家甚至在學齡前階段，就會開始鋪陳相關知識。台灣家長對性教育一直有很多疑慮，他認同專家學者的說法，可以思考「到底要老師教，還是網路幫你教」。

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國教盟今年1月發布新聞稿，當時衛福部疾病管制署發言人曾淑慧回應，青少年性病案例增加，可能原因包含年輕族群性觀念較以往開放，性行為年齡層下降，以及交友軟體或網路可以快速地連繫彼此等。

另外，由於醫療院所陸續加入愛滋病毒暴露前預防性投藥（PrEP）計畫，會先進行梅毒、淋病等性傳染病篩檢；加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾性活動及就醫行為增加，醫療門診恢復常態，因而篩檢及通報量都增加。（編輯：管中維）1140529