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華航班機疑遭鳥擊 桃機關閉1跑道35分鐘影響13航班

2025/5/31 11:22（5/31 11:30 更新）
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華航班機示意圖，非當事班機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園機場31日電）中華航空1架維也納飛台北班機今天凌晨近5時在桃園國際機場落地時疑遭鳥擊，機場公司一度關閉05R跑道35分鐘清理現場，共影響13架到場航機。

桃園國際機場股份有限公司向媒體表示，凌晨4時56分接獲塔台通報，中華航空CI064班機（維也納至台北）於05R跑道落地時疑似遭遇鳥擊，依據標準作業程序與航管單位協調後，暫時關閉該跑道並派員前往現場處置。

機場公司表示，現場人員巡檢後認爲清理範圍較大，立即加派人力作業於5時31分完成處置，確認狀況正常且無異物後開放05R跑道運作，本事件造成05R跑道關閉35分鐘，共影響13架到場航機（客機12架、貨機1架）。

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機場公司表示，每年4至6月為候鳥過境季節，機場公司除設置河道上方網子防止鳥類覓食及檢視鳥類棲息位置，每天早中晚及跑道定時或不定時關閉時段，以驅鳥炮、航警獵槍等驅趕鳥隻，若有突發性鳥群發生，則依規定關閉跑道進行驅鳥作業。

機場公司說，定期於網頁公布野生動物活動通告，載明當月鳥類活動注意事項與活動預警訊息，配合長期鳥相、蟲相調查，透過大數據資料分析，掌握機場內各種鳥類動態研擬相關防制措施。（編輯：方沛清）1140531

#桃園國際機場
#候鳥
#機場公司
#中華航空
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