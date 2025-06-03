中國八角檢出蘇丹色素 1645公斤邊境攔截銷毀

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，其中有1批從中國進口的八角違規，因為被發現含有不得檢出的蘇丹色素，共計1645公斤須全數在邊境銷毀，不得退運，未流入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有7項不合格產品，如中國辣椒粉及保溫冰鎮組容器具、越南鮮榴槤等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

輸入業者「德韓貿易有限公司」從中國進口的八角，就在這次不合格名單當中，在邊境被檢出蘇丹色素一號，依據食品安全衛生管理法，屬於不得使用的物質，這批中國八角共計1645公斤，在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，推測八角驗出蘇丹色素的可能原因有2種，第1種是蘇丹色素直接使用在食材上，第2種則是農藥摻入蘇丹紅作為警示，可能汙染到食材，但後者說法未得到證實。不論原因為何，台灣規定就是不得檢出蘇丹色素。

另外，還有一批從中國進口的八角茴香也被發現不合格，原因是檢出殘留農藥2,4-D 0.09ppm，進口商為「元春堂國際貿易有限公司」，案內不符合商品共計1萬2744公斤，依規定退運或銷毀。

林金富表示，據食藥署統計，從民國113年11月26日至114年5月26日止，在邊境受理中國報驗的八角茴香，報驗批數為18批，檢驗不合格批數為2批，違規原因包括農藥殘留及蘇丹色素不合格。

林金富說明，食藥署已從113年4月11日起至114年12月31日止，對中國報驗的八角茴香在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

林金富表示，目前邊境檢驗蘇丹色素監視查驗範圍，包含中國、印度、越南的辣椒粉與香辛料；中國、印度、南非、越南的胡椒；印度、越南的薑黃；中國、印度的八角茴香，全數維持到今年底，後續將通盤討論115年查驗風險。

現在正值榴槤產季，今天的邊境查驗不合格名單有3批從越南進口的「鮮榴槤」，被檢出殘留農藥及重金屬鎘不合格，1批是由輸入業者「農協開發有限公司」報驗、另外2批是由輸入業者「綠品國際生技股份有限公司」報驗，所有違規產品超過2萬公斤，依規定退運或銷毀。

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食藥署統計，從113年11月26日至114年5月26日止，在邊境受理越南報驗的「鮮榴槤」，報驗批數為469批，檢驗不合格批數為7批，違規原因包括重金屬鎘及殘留農藥不合格。

食藥署已從114年4月1日起至7月2日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。（編輯：張雅淨）1140603