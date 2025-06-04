華航攜手國際貨運分銷平台 月增百噸貨量

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（中央社記者余曉涵台北4日電）華航宣布與國際貨運分銷整合平台 WebCargo by Freightos 及 cargo.one 合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務，首波在美國等8國上線，估每月增近百噸貨量。

貨運分銷整合在海外行之有年，中華航空今天發布新聞稿表示，與國際知名平台 WebCargo by Freightos 以及 cargo.one 合作，分別於6月2日及10日正式上線，第一階段開放美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、德國、盧森堡、荷蘭等地區。

華航指出，貨運代理業者可經由平台搜尋到最妥適的艙位，透過網路即時報價與完成預訂，即可安心運送貨物；華航與平台方將持續拓展業務範疇，未來在台灣地區也有機會使用到如此便捷的航空貨運服務。

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華航表示，未來攜手合作後，透過網路無遠弗屆的特性拓展市佔率，接觸不同地區新的客戶群及貨源，透過大數據了解顧客訂艙的習性，進而規劃推出符合市場需求的產品，每月可增近百噸貨量，同時也降低人力成本，提升供應鏈作業效率。

華航說，健全整體航網布局及維持運能穩定，10架具省油優勢的777F機隊全數到位，整合8架大運量 747F 機隊，發揮雙機種綜效；2024年又訂購4架 777-8F 貨機，貨艙規格與現行主力貨機777F相同，未來在營運與調度具更高彈性空間，有利於貨運人員作業效率，在營運與酬載方面更為提升。（編輯：吳素柔）1140604