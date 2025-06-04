大專職涯輔導學生心得競賽開跑 最高獎金3萬元

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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部青年發展署今年補助61所大專、推動81案職涯輔導教材與課程，並舉辦大專校院職涯輔導學生心得競賽，邀學生發揮圖文和影音創意，即日起開放報名，最高獎金新台幣3萬元。

教育部青年署今天發布新聞稿指出，「大專校院職涯輔導學生心得競賽」邀大專學生記錄參與校內或跨校的職涯輔導課程或活動，藉由作品傳播自我職涯發展的歷程、心得、反思與回饋，徵選分為「圖文類」和「影音類」。

政治大學東南亞語言與文化學士學位學程學生蔡瑋峻期望成為自媒體工作者，因此加入政大職涯中心團隊的行銷組，透過參與團隊活動了解產業相關知識，並學習拍攝和行銷等技巧，最後以作品「職涯．洄游」獲得113年「大專校院職涯輔導學生心得競賽」影音類第1名。

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獲113年「大專校院職涯輔導學生心得競賽」圖文類第1名的銘傳大學廣告暨策略行銷系學生張晨榆表示，因著學校的職涯輔導課程和活動作引路，自己在大二升大三的暑假，如願進到廣告公司創意部門實習，從職場體驗中更確認自己職涯發展方向，對未來職涯進路更明確。

青年署提到，期盼透過學生的真實經驗，激勵更多青年投入職涯探索，參與職涯相關課程與活動，為未來開展更多元的職涯進路，攜手邁向理想的職涯目標，歡迎大專學生踴躍報名「大專校院職涯輔導學生心得競賽」。（編輯：張雅淨）1140604