台中百年社口派出所大樓串接時空 新舊共融獲園冶獎

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）具百年歷史的台中市警察局豐原分局社口派出所，與新建3層樓辦公大樓串接共構，在「2025年建築園冶獎」的「舊建築再生類」項目中獲獎，成為舊建築活化再利用新典範。

豐原分局今天說明，「建築園冶獎」創辦邁入第31年，是極少數由民間頒獎給縣市政府的獎項，有建築界奧斯卡獎美譽，被視為建築美學與推展城市行銷的重要指標。

社口派出所前身為「社口警察官吏派出所」，成立於1903年，成立以來見證地方發展與治安歷史，豐原分局表示，1935年中部大地震，「社口官吏派出所」嚴重毀損，重修為鐵筋混凝土加強磚造，但仍保有日式建築樣貌，見證地方歷史發展。

為改善辦公環境規劃重建，豐原分局指出，2019年由建築師詹益寧設計，港森營造有限公司承造，設計過程中注重「新舊共融」、「新舊傳承」、「永續守護」的意象，依歷史資料照片對舊建物進行修復，保留原有建築風貌。

其中最有特色的是建築正立面中央入口處由羅馬柱、山型女兒牆及牛腿撐起水平雨庇的門廊，上方垂直飾條的牌樓，牆面面飾材為洗石子，並以仿磚砌分割方式，局部貼垂直長條的米黃色溝面磚（俗稱十三溝），並於後方興建地上3層樓的辦公廳舍，再透過1樓時空光廊串接，達成新舊建物連結。

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建物1樓成為有歷史文化元素的辦公及為民服務空間，新建物樓上則設置員警備勤室、健身房、廚房等提供員警使用；警方指出，不僅保留珍貴歷史記憶傳承，也滿足現代派出所營運與治安需求。

豐原分局長林大為表示，期望透過舊建築再生，讓歷史空間持續發揮社會功能，不僅扮演地方守護者角色，也是民眾願意親近的處所，啟用至今不乏學校孩童到訪參觀，分局也有辦理小小警察營、反詐騙宣導等活動，促使在地居民融入參與，提升反詐騙宣導量能，未來社口派出所將持續守護地方治安，成為社口地區治安及文化中心。（編輯：陳仁華）1140604