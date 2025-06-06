國小男導師涉藉課程猥褻女童 婦團籲教師需專業訓練

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）彰化某國小1名男導師進行健康教育課程時，涉以確認胸部發展狀況為由對3名女學童摸胸猥褻。婦團今天呼籲教授健康教育、性別教育老師都應接受訓練，應具備有性別、權控敏感度等。

媒體報導，彰化縣某國小1名男導師進行健康教育課程時，以確認胸部發展狀況為由，對3名女學童摸胸猥褻，甚至藉口減輕衣服摩擦感，將OK繃貼在女童乳頭上，後經法官考量男導師沒有前科，且領有身心障礙手冊，判處有期徒刑1年，得易科罰金，可上訴。

婦女團體婦女救援基金會今天說，在師生關係中，成人握有明顯權威，學生對其有高度依附與信任，即便行為前詢問意願，也不能視為已取得適當授權，尤其是涉及身體私密部位，更不能以任何非必要理由碰觸兒少。

婦援會表示，健康教育的目的在於傳遞知識、建立尊重，而非進行身體檢視，有多元教學可使用，例如模型或人形圖畫，孩子的身體不應被視為教學工具，教育不能凌駕於孩子的感受與安全之上。

婦援會指出，此事件凸顯教育工作者在執行相關課程時缺乏專業訓練與身體界線、身體隱私權意識，呼籲教育主管機關，任何教授健康教育、性或性別教育老師都應接受訓練，應具備有性別、權控敏感度及身體隱私權（含數位身體隱私權）等專業知識及多元教材使用的指引。

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婦援會也說，教育主管機關應禁止教師於私下對學生身體隱私處進行任何形式接觸，如學生身體不適應至保健室或其他保護學生方式協助，學校也應強化監督機制，避免類似事件再度發生。

婦援會指出，該老師犯罪行為應列為不適任教師，教育單位應落實教師法規定處理，以防再發生，對於受害學生和家長應給予完整諮商輔導，以降低受創影響，同時對所有的學生進行反霸凌、反歧視預防教育，以避免該事件輿論對學生造成二度傷害。（編輯：李錫璋）1140606