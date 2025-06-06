100人以下企業查性騷案 勞動部最高補助9成

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）雇主接獲性騷申訴，100人以上企業須外聘專業人士參與調查，勞動部為讓100人以下企業也能請專業人士調查，將補助訪談費及調查報告稿費，最高補助9成，每案上限1萬5000元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，為支持雇主外聘專業人士調查職場性騷擾，勞動部將補助100人以下企業的雇主。

黃琦雅表示，性別平等工作法規定，雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾時，應採取立即有效糾正及補救措施，包含必須對性騷擾事件進行調查，但現行法令只要求僱用受僱者100人以上雇主必須聘僱外部專業人士辦理，100人以下企業則沒有強制規定。

黃琦雅說，為強化100人以下的事業單位也能有專業的調查程序，能仿效100人以上企業外聘專業、有性別意識的外部委員，做成客觀專業的調查報告，因此將補助100人以下企業的雇主。

此外，黃琦雅說明，新增補助範圍為4月1日後接獲的工作場所性騷擾申訴案件，若聘請勞動部「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」中的調查專業人士調查案件，將補助訪談費及撰寫調查報告稿費。

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黃琦雅表示，若是僱用受僱者未達30人的雇主，將補助支付費用9成；若是僱用受僱者30人以上、未達100人的雇主，補助所支付費用8成。每案最多補助新台幣1萬5000元。

黃琦雅也說，為支持工作場所性騷擾被害人接受心理諮商服務，勞動部另有辦理補助地方政府支應被害人運用心理諮商費用，雇主或被害人可依規定向地方主管機關提出申請。（編輯：吳素柔）1140606