老翁腸胃道感染3度住院 醫提醒抗藥性細菌威脅升溫

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（中央社記者曾以寧台北7日電）6旬老翁因腸胃道出血併發肝膿瘍感染在3個多月內3度住院，醫療團隊發現他竟感染具MBL的抗藥性細菌。醫師指出，國內近年具抗藥性的細菌比率增加，恐成感染治療新困境。

新竹台大分院副院長盛望徽今天在「抗生素抗藥性（AMR）問題持續惡化，台灣臨床感染治療正面臨『無藥可用』的巨大危機」記者會分享，曾收治1名患有自體免疫疾病的6旬老翁，因腸胃道出血併發肝膿瘍感染，期間3度住院、歷時3個多月，使用6、7種抗生素治療卻反覆復發。

盛望徽表示，當時經血液培養確認，老翁感染的是具金屬內醯胺酶（MBL）多重抗藥性機制的腸桿菌，經改以自費使用新型抗生素治療4週，並搭配手術清除感染灶，最終成功控制感染，順利康復。

盛望徽說明，1980年代發現，細菌只要具有MBL，就可抵抗多種抗生素；當時案例相當罕見，但從2009年起，開始在印度等南亞地區發現相關案例，並陸續在全球各地現蹤。目前已知有20多種細菌會表現此酶，國外研究指出，加護病房患者發生感染時，若為具MBL細菌，會導致死亡率從2成上升到約4成。

國內細菌抗藥性變化，盛望徽說明，國內監測顯示，大腸桿菌中具MBL的占比，從2012到2018年的18%，上升至2020到2022年的24%。

另一種具碳青黴烯抗藥性的肺炎克雷伯氏菌（CRKP），台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，國內2024年監測顯示，過去10年內，台灣醫學中心加護病房的感染比率，由2015年的22.4%攀升至2024年的45.9%；而區域醫院加護病房的增幅更達30%。

張峰義指出，抗生素問世是人類醫學重要里程碑，但細菌抗藥性的問題也日益值得關注。研究發現，抗藥性細菌感染若延誤有效治療72小時，死亡率將顯著上升，及時使用適當抗生素，成為治療關鍵。

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對抗抗藥性的困境，張峰義表示，目前全球針對抗藥性病原的創新抗生素研發量能不足，台灣更因抗生素藥價偏低、健保審查偏重成本效益、藥品市場小等因素，導致新藥引進困難重重。因此期盼透過合理藥價、合理流程、加速審查，幫助改善現況。

台灣感染管制學會理事長王復德表示，抗藥性已不再是單一醫療問題，而是跨農畜、環境與公共衛生的One Health（防疫一體）議題。政府應從源頭強化用藥控管，提升健保機制彈性，加速新藥導入與給付決策。同時民眾也須共同遵守抗生素等使用原則，共同擔任抑制抗藥性的守門員。（編輯：張雅淨）1140607