政府補助試管嬰兒免稅 累計5.8萬對夫妻受惠

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（中央社記者曾以寧台北12日電）今年報稅季延長，國健署今天表示，自民國110年7月起擴大提供妻年齡未滿45歲不孕症夫妻人工生殖技術補助，就將補助款視為免稅範圍，統計至今年2月累計已有5.8萬對夫妻受惠。

今年報稅季延長，5月所得稅結算申報期間延長至6月底。衛生福利部國民健康署透過新聞稿表示，自110年7月1日擴大提供妻年齡未滿45歲不孕症夫妻人工生殖技術補助起，即與財政部協調將核撥的人工生殖補助款視為免稅範圍，免列入個人綜合所得稅進行申報。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙接受媒體電訪說明，從110年7月至今年2月底止，已約有5萬8000對夫妻完成療程，共撥發補助款新台幣67億元，成功誕下共2萬6090名新生兒，提醒民眾在報稅時不要忽略自身權益。

國健署提醒，依據所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬的醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。故未納入補助而由民眾自費的人工生殖醫療費用，如欲納入列舉扣除額，仍須依所得稅法規定辦理。

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國健署指出，目前全國102家特約人工生殖機構中，計有87家為全民健康保險特約醫療院所，另有2家為經財政部認定其會計紀錄完備正確者，故民眾於此89家人工生殖機構的醫療費用，其自費部分得納入所得稅列舉扣除額。

國健署表示，已於署內網站公告人工生殖機構名單（https://gov.tw/tfD），並標示該機構是否為全民健康保險特約醫療院所。至於經財政部核定會計紀錄完備正確的醫院（診所）名單，可至財政部網站（https://gov.tw/2sv）查詢。（編輯：張雅淨）1140612