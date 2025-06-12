疑不滿管教埋伏廁所持棍毆師 台中2高一生記2大過

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市一所私立中學有2名學生，疑似不滿老師管教，10日埋伏在廁所，趁老師如廁時持木棍攻擊，老師送醫頭部挫傷，目前在家休養，2生被記2大過由家長帶回。

校方告訴媒體表示，當天老師留校訓練技藝班選手，如廁時遭埋伏在廁所的2名學生攻擊，學生持廁所內綠美化的木棍，毆打老師頭部，老師頭破血流由同事協助送醫並驗傷，診斷後頭部有挫傷。後續校方派員慰問該師，無生命危險，目前在家休養。

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校方指出，2生目前就讀一年級，初步了解，2生疑因不滿該師日前在實習工廠制止2人聲音過大，心生不滿後犯下此行。校方後續約談學生與家長到校說明時，2生都否認毆打老師，校方依據相關資料，對2生記2大過，由家長帶回家觀察5天，後續會加強校安，2生返校後也會持續輔導。

台中市第六警分局表示，6月10日接獲黃姓教師報案，黃師稱他遭學生傷害，所以報案提告，分局第一時間受理報案，並調閱監視器後通知相關涉案人員說明，依法函送偵辦。（編輯：李淑華）1140612