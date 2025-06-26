安寧療護非癌病人僅23% 台大醫：觀念待打破

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）台大醫院緩和醫療病房成立30年，陪伴上萬家庭走過生離死別。台大醫院今天說，不可治癒疾病都可考慮安寧療護，但非癌病人僅占23%，關鍵在於轉介時間及家屬觀念待打破。

台大醫院今天舉辦「緩和療護三十載：深耕、傳承、共創未來」台大醫院130週年院慶研討會記者會，分享照顧超過1萬個家庭經驗。

緩和醫療病房成立之初並不容易，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀從年輕住院醫師時期就開始參與，可說從醫生涯幾乎與緩和醫療病房歷程畫上等號。

她簡報細數這段過往時笑說，當時自己還是20幾歲小女生，每天就是跟著師長「做安寧」，30年來從篳路藍縷、創建制度、教學研究茁壯到走向國際，目前台灣死亡照護品質已是世界第3。

除了病房，程劭儀指出，現在安寧也走入居家及機構，目的是要促進病人與家屬的生活和死亡品質，減少非必要的住院，同時緩解病人身體、心理與靈性的受苦。

根據健保統計，民國112年國人死亡前1年接受安寧比率約32%，其中癌症病人死亡前1年接受安寧比率約64%，但非癌症病人比率卻僅23%，成為程劭儀口中極需要努力的一塊。

程劭儀表示，健保早在民國98年就把非癌症末期疾病納入安寧給付，政策走在世界前頭；但比例相對少的關鍵，在於原來的診治醫師不太確定何時可以轉介，比方說心臟衰竭、肝硬化、失智等，病程不像癌症有4期，很難定義何時叫未期，所以國際間共識正努力制定相關指引、準則。

另一方面，程劭儀說，很多家屬無法接受自己的家人「又不是罹癌，為什麼要安寧？」觀念要再加強宣導，安寧緩和醫療是一種人性照護，不只癌症，只要是疾病未期都可加以考慮。

記者會上，家屬代表連純慧分享父親「連醫師」在台大醫院走完人生最後一程故事。她的父親從事中醫師40多年，原本身體硬朗，卻在COVID-19疫情後，某天半夜起床如廁，在熟悉的環境中重重摔了一跤，當下警覺立刻衝到急診檢查，竟發現右腦長了非常大、直徑7.5公分的腫瘤，且是復發率極高的惡性腦瘤。

連純慧說，父親在第1次動腦部手術前1天就交代，若復發絕對不開第2刀，還不忘叮嚀要進行安寧跟器捐，因為這是他在診所貼宣導海報貼了一輩子、總是勸病人考慮的選擇，自己也要身體力行。

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儘管第1次手術後復原良好，卻難逃病魔糾纏，半年後再回診，發現長出另1顆惡性腦瘤。

連純慧的父親坦然接受這是生命終點，決定不再開刀，這項被醫師視為放棄治療的決定，在她看來卻是父親對自己的寬容、也是對家人的溫暖，面對重大惡疾，不願意再勉強自己進行無效治療，也不希望家人傾盡所有資源，「這絕對不是放棄治療」。（編輯：吳素柔）1140626