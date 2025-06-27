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交通船「台馬之星」檢修中 29日「南北之星」替代

2025/6/27 17:26
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（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）交通船「台馬之星」因故障檢修，29日夜航班次取消。連江縣政府今天宣布，29至30日開航替代船班「南北之星」南竿福澳港往返台北港各1班次。

「台馬之星」自5月30日起故障檢修至今，針對維修進度，連江縣政府交通旅遊局今天發布訊息指出，在交通部航港局針對台馬之星航行安全前提下，縣府動用預備金，從德國緊急採購主機電噴閥，更換後將使主機能按各航速穩定運作。

交旅局指出，預計於28日完成主機電噴閥換裝作業，但因該作業屬機艙重大檢查項目，故「台馬之星」復航前需進行海上測試，並按其結果判定是否能恢復營運。

訊息稿指出，連江縣長王忠銘、議長張永江今天先到基隆登輪勘查換裝進度，再到航港局拜會局長葉協隆，說明「台馬之星」船舶現況。未來該船將導入PMS（報修及備品）系統，強化船舶保養與維修作業。

而受「台馬之星」主機檢修影響，交旅局說，原定29日從南竿福澳港至基隆港的夜航航班取消，改由「南北之星」替代開航。原156名已訂位旅客將全額退費，訂位資料並全數轉至「南北之星」。因營運航商不同，已訂位旅客仍需重新臨櫃購票。

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交旅局表示，「南北之星」29日下午2時30分從南竿福澳港往台北港，30日上午10時從台北港返回福澳港。旅客可於「馬祖海上交通訂位購票系統」購票外，福澳港往台北港班次於29日中午12時30分起；台北港往福澳港班次則於30日上午8時30分起，開放現場購票。

交旅局說明，29日提供台北港至台北車站的單程接駁車服務，旅客若需搭乘，須於當日乘船前於福澳港櫃台登記付費，車資為每人新台幣100元。（編輯：龍柏安）1140627

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