以核養綠公投 正方提廢核有3高反方提醒注意核災

（中央社記者劉麗榮台北7日電）以核養綠公投第二場意見發表會今天登場，正方代表黃士修說，2025年停用核電廠將帶來高電價、高物價、高污染；反方代表徐光蓉則說，台灣地狹人稠，禁不起一次核災。

中央選舉委員會今天針對公投編號16號的「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」舉行意見發表會；正方代表為公投提案領銜人黃士修，反方為台灣大學大氣科學系教授徐光蓉。

黃士修表示，去年立法院強硬通過電業法，把非核家園神主牌正式入法，所有核電廠在西元2025年停止運轉，將帶來「高電價、高物價、高污染」三高現象，而漲價跟空污已是現在進行式。

黃士修說，燃煤已從4成比例增加到現在5成，非核家園講的2成再生能源是做不到的，大約只能做到一成；5成天然氣也做不到，大概只能做到4成，而現況是5成燃煤、4成燃氣，總共9成火力發電，這件事國際都在盯著看。

徐光蓉說，擁核公投有不少錯誤資訊，讓民眾誤以為用核電可以減少空氣污染、是減少二氧化碳的主要方案，也誤以為核電是環境友善能源，欺騙大家核電是國際趨勢。

徐光蓉指出，核電、煤電是一家親，只要有核電就不可能減煤，空污沒辦法減輕。因為核能發電設備需要大修，且不時跳機，為避免跳機，一定要有備用設備，多半會選擇燃煤機組，因此，核電越多，燃煤機組也越來越多，日本也有這樣的情形。

不過，黃士修在第二輪發言時談到，「廢核必定增煤，減煤一定要增核」，要真正彌補核能缺口，只有選擇火力全開，而護航化石燃料、宣稱天然氣很乾淨的環保團體在台灣很多。

黃士修認為，選擇以核養綠方案，再生能源有一天能從10%，成長到20%，符合國際增加清潔能源的趨勢，到時候火力發電才有可能從9成降到7成，甚至降到5成，他希望能源轉型是綠色永續、節能有效，只要投下同意票，通過後，電業法第95條第1項將自動作廢。

徐光蓉認為，擁核方扭曲事實，是否繼續使用核能應理性、客觀。台灣地狹人稠，距離核電廠非常近，核電廠距離斷層也非常近，且耐震係數不符合標準，此外，高階核廢料處理非常困難，置於蘭嶼的低階核廢料也沒有好好處理。

徐光蓉說，過去擁核者具備專業知識，面對問題戒慎恐懼，現在檯面上的擁核人士高度自滿，儼然一副只要有信心，什麼問題都可以解決。她說，全球大小地震不斷，台灣環境禁不起一次的核災，希望民眾一定要投下反對票。（編輯：謝佳珍）1071107