兩蔣銅像拆不拆 邱國正：促轉會詢問會說明想法

（中央社記者呂欣憓台北8日電）退輔會主委邱國正日前表示反對拆遷退輔會轄下的蔣中正銅像，他今天則表示，這課題不是他引起的，「除非促轉會要我做什麼，我會說明我的想法，我不會無的放矢。」

政府推動轉型正義，促進轉型正義委員會日前發文給各部會機關，要求清查轄下的兩蔣紀念物如兩蔣銅像。立法院外交及國防委員會今天審查退輔會相關預算，時代力量立法委員林昶佐質詢時詢問邱國正，退輔會是否已經回文給促轉會？邱國正答詢表示，地點和數量都已經交給促轉會。

邱國正日前受訪曾表示，反對拆遷退輔會轄下榮家等各單位的蔣中正銅像，社會大眾各自有理念、信仰，「不必去拆別人家神主牌」。林昶佐認為，轉型正義不是只拆威權象徵，重點在怎麼回復受害者的權利，還有過去留下的威權象徵可以在這個過程轉型，而非繼續刺痛曾經受傷的人。

林昶佐說，促轉會蒐集這些資料，沒有說要怎樣處理，促轉會將根據不同脈絡決定如何處理，他要提醒邱國正，未來媒體再問，就說尊重促轉會規劃，跨部會討論時可以提出不同聲音，但不必對媒體發表個人意見，以免被見縫插針，邱國正應該更謹慎一點。

相較於日前受訪，邱國正今天答詢表示，這課題不是他引起的，他知道促轉會用意在哪，數量已經報出去，他就不再多做著墨，「除非促轉會要我做什麼，我會說明我的想法，我不會無的放矢，那天媒體不問我的話，我也不會到處講。」

會後媒體詢問，退輔會轄下兩蔣銅像的數量與地點為何，邱國正表示：「我年紀很大，記不清楚，怕說錯」，記者詢問退輔會業管單位能否提供數字，邱國正表示：「我要他們不要提供」，要求記者「直接去問促轉會」。（編輯：楊凱翔）1071108