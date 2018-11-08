派里級雙艦高雄成軍 AIT：有助印太政治穩定

海軍向美國採購的兩艘原裝派里級軍艦，海軍定名「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，已在去年5月抵達高雄左營軍港，歷經成軍訓練，上午舉辦成軍典禮，配置在海軍146艦隊，負責淡澎海域監偵。中央社記者游凱翔攝 107年11月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）海軍向美國採購的2艘派里級巡防艦，今天在高雄成軍。美國在台協會（AIT）表示，這2艘軍艦成軍將提升台灣防衛能力，也將有助印太地區的政治穩定、軍事平衡與經濟進展。

AIT罕見對於對台軍售發布新聞稿表示，「銘傳」軍艦(PFG-1112) 與「逢甲」軍艦 (PFG-1115)是美國除役船艦泰勒號和蓋瑞號，AIT也派代表出席在左營軍港舉行的成軍典禮。

AIT指出，前歐巴馬政府任內，2015年12月宣布派里級巡防艦的軍售案；這2艘艦於2017年3月簽約移交台灣，從南卡羅來納州查爾斯頓離港啟航後，於2017年5月抵達台灣。

AIT表示，這項軍售案符合美國對台灣關係法中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾；這2艘巡防艦的成軍將提升台灣現有和未來的防衛能力，並讓台灣進一步持續軍備現代化的工作目標。

同時，AIT說，這2艘軍艦的移轉也將對印太地區的政治穩定、軍事平衡、經濟進展有所貢獻，這些都是美國印太戰略的關鍵要項。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）告訴中央社記者，AIT高雄分處處長歐雨修（Matthew O'Connor）等AIT人員出席今天的成軍典禮，展現美方長久以來依據台灣關係法對台灣防衛的支持。（編輯：林沂鋒）1071108