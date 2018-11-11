綠營對岡山旗山有信心 宣稱將有不利民調

高雄市長選情激烈，民進黨11日在旗山造勢，高雄市長候選人陳其邁競選團隊總協調陳啟昱（右2）晚間召開記者會，說明造勢成果並做選情分析。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者王淑芬攝 107年11月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總協調陳啟昱今晚指出，民調封關在即，預估接下來兩天會有很多民調打擊綠營，民進黨有信心拿下大岡山、大旗美地區選票，待努力的是鳳山選區。

高雄市長選情激烈，藍綠都有輸不起的壓力，民進黨今天在旗山的造勢活動後，陳啟昱晚間在陳其邁市民總部臨時召開記者會，說明造勢成果並做選情分析。

陳啟昱說，陳其邁旗山造勢場的支持群眾超過預期，估計至少有3萬人，比日前國民黨市長候選人韓國瑜在高美醫專的造勢場規模還大。

他進一步說明，高美醫專面積約7500平方公尺，陳其邁在旗山體育場的面積是1萬2000平方公尺，預估旗山造勢場至少湧進3萬人，陳其邁及副總統陳建仁進場時，人氣匯聚、士氣高昂，周邊道路也出現人潮，是一場非常成功的造勢活動。

陳啟昱表示，這一場造勢活動的意義在於支持者多自發性來自大旗美地區，甚至專程從市區開車到旗山挺陳其邁；更重要的是，有約9成9的人是有投票權的高雄市民，和韓國瑜美濃造勢多外地馳援的反年金改革人士完全不同。

陳啟昱據內部評估，陳其邁在大旗山、大岡山地區穩定領先韓國瑜，鳳山則是五五波；原高雄市區的選情呈現五五波態勢，選情緊繃。

他說，民調封關在即，接下來兩天會有很多民調打擊綠營，他呼籲支持者延續政見發表會後對陳其邁的信心和「旗美大團結」的高昂氣勢，11月24日投票日票票入匭，讓陳其邁迎接勝選。

陳其邁競選總幹事召集人劉世芳指出，「旗美大團結」造勢活動是今天網路搜尋熱度最高的議題，顯示在公辦政見發表會後，陳其邁不僅支持者回流，也爭取到更多市民的支持。

劉世芳呼籲高雄市民，「心頭抓乎定」，不要受到不實民調的影響。

對於民進黨評估對大岡山、大旗山地區選情有信心，國民黨陣營表示尊重綠營的選情評估。（編輯：陳清芳）1071111