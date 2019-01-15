爭取參與WHA 民團盼提案強調台灣主體性

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年台灣未能獲邀請參與WHA。圖為2017年WHA會場。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）有關推動參與世界衛生大會，外交部今天表示，將優先爭取受邀以觀察員身份出席5月的大會，若未能受邀參加，會請友邦提案。民團則盼提案強調台灣的主體性。

世界衛生組織（WHO）執委會將於1月24日至2月1日舉行。外交部國際組織司司長陳龍錦稍早表示，今年經過審慎評估主客觀因素後，決定將重點放在5月的世界衛生大會（WHA），而不在執委會提案。如果確定無法拿到邀請函以觀察員身份參與WHA，會積極請友邦提案，也會請理念相近國家在適當場合以適當方式給予台灣支持。

對此，台灣聯合國協進會理事長、WHO宣達團團長蔡明憲表示，總統蔡英文日前已宣示不接受中國提出的一國兩制，5月的提案一定要強調台灣的主體性。

蔡明憲指出，食品安全是WHO重視的議題之一。對於中國隱瞞非洲豬瘟疫情，他表示譴責，也建議外交部發動友邦在WHO執委會提案，強調中國必須公開非洲豬瘟疫情的資訊讓鄰近國家知道，包含台灣；並請WHO邀請台灣參加今年的WHA。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年台灣未能獲邀請參與WHA。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向；WHO執委會則負責決定WHA的議程。（編輯：張均懋）1080115