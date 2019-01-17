公投擬排除人權議題 民團指中選會設陷阱

（中央社記者陳俊華台北17日電）九合一選舉併公投選務惹民怨。台灣公民參與協會等民間團體今天說，中選會提出公投法修法方向主張「人權」不能公投，但人權概念抽象，恐讓中選會成實質審查機關，因此堅決反對。

多個民間團體上午在立法院舉行「抗議中選會公投修法」記者會。台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，中選會之前提出幾個公民投票法修法方向，當中很多條文是重返鳥籠公投、大開民主倒車，希望有提案修公投法的立委能注意到「中選會設下的陷阱」。

何宗勳也播放他在西元2010年到菲律賓觀選的影片，當時菲律賓已經啟用網路連署、電子投票，但台灣到現在還做不到，「對資訊發達的國家來講，是很大的笑話」。

台灣陪審團協會理事長吳景欽說，如果修法後要把「人權」列入不得公投事項，「我們是反對的」，因為人權概念非常抽象、種類非常多，如果只規定人權不能公投，就上次所有公投提案，「哪一個不涉及人權？每個都是人權問題」，因此中選會變成實質審查機關，這是他最忌諱的事，上次公投法修法已廢除公投審議委員會，「就不能走回頭路，堅決反對」。

台灣動物保護行政監督聯盟召集人王唯治表示，現行法規定公投案成立後，要在1到6個月內舉行投票，公民團體認為應修正，延長為公投案成立後的5到12個月內舉行投票，讓中選會有足夠準備時間；另外，公投是否綁大選，中選會若修正為公投案「得」與全國性同日舉行後，等同授權中選會可決定是否綁大選，將影響公投案的投票率，他們反對。

負數票協會理事長張天鷞表示，他們花費不到新台幣100萬元成立線上電子連署系統，民眾能在手機、電腦上連署，這都是法令上規定要做的，中選會到現在遲遲沒有作為，且據他了解，中選會規劃的電子連署系統要使用自然人憑證認證，但目前自然人憑證只發出600萬張，全國共有1800萬選民，「這有很大缺失」。（編輯：鄭雪文）1080117