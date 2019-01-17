國民黨擬2.0版兩岸論述 加入民主和平經濟雙贏

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨內熟悉大陸事務人士今天表示，國民黨研議補強原有「九二共識、一中各表」的兩岸論述，加入「民主和平」、「兩岸或經濟雙贏」。

國民黨內熟知大陸事務的人士指出，國民黨在習近平發表談話前就已經在討論補強、研擬2.0版的兩岸論述，目前考慮在九二共識、一中各表的基礎上，多加入「民主和平」、「兩岸或經濟雙贏」等字。

這位人士解釋說，這種口號不能超過20字，要淺顯易懂，加入的幾個意涵對台灣都很重要，和平是必須堅守的底線，民主是台灣的制度，大陸若不修正就不可能實質統一，經濟繁榮更是台灣人民所需要的，國民黨要補強這幾點，並站穩原有立場。

至於吳敦義日前表示，考慮在520解禁後登陸參加國共論壇。黨內人士指出，無論是國共論壇或是吳習會，目前都在籌備中，若蔡英文政府沒有延長吳敦義的赴陸禁令，吳敦義一定會成行，最可能的時機點就是等立委提名確定之後。

該人士也說，屆時可能以國民黨主席對中國國家主席的身份，或是雙方互稱先生，只要雙邊約定好即可。至於對岸是否可以接受國民黨新的兩岸論述，該人士說，「接不接受都是他們的事」，大陸有其政治考量，國民黨也有自己的考量。

黨內人士說，日前黨中央已經與15個縣市成立了兩岸城市交流的平台，由黨中央統籌規劃與國台辦交涉，當然各縣市也可以自行進行交流，達成拚經濟的目標。（編輯：陸倩瑤）1080117