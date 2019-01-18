趙怡翔：台灣旅行法對整體國家有益

駐美代表處政治組長趙怡翔出席智庫研討會指出，台灣旅行法通過不會只對一人有益，也不會只對特定候選人有益，整體國家與民眾都受益。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年1月18日

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）駐美代表處政治組組長趙怡翔今天表示，台灣旅行法的通過不會只對一人有益，也不會只對特定候選人有益，整體國家都受益，重要的是加強與川普政府的關係。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天舉行展望台灣2019年論壇，原本不在與會名單的趙怡翔也意外現身參與座談。

在被問及美國通過「台灣旅行法」後，總統蔡英文是否可能訪問華府，對她明年將面對總統大選是否有助益時，趙怡翔表示，台旅法是國會意見，並無行政強制力，最終仍須行政部門審慎決定。

趙怡翔表示，台旅法通過後，最重要的是加強與川普政府的關係。台旅法對整體國家有益，不會只針對特定個人或是特定候選人。

他也指出，台灣致力於成為國際社會堅定可靠的合作夥伴，並與志同道合的國家保持強有力的伙伴關係。台灣堅持維持兩岸現狀、避免不必要的驚奇或改變情勢，總統蔡英文也展現務實的一面，不會改變。

在被問及派駐華府的目標與近來爭議是否影響工作時，趙怡翔未針對私人問題回答，但他表示，個人不如國家、駐美代表處的整體目標重要，希望自己能協助強化台美關係。

談及蔡總統訪華府的可能性，約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究學者卜道維（David Brown）認為並不實際。

卜道維會後接受訪問時表示，前總統李登輝的康乃爾大學之行導致美中關係低迷，之後美國的政策就是過境而非訪問。即使台旅法通過，他也不認為美方政策會做出調整；但台旅法提供行政部門彈性、適當利用。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則表示，外界希望蔡總統造訪華府是好意，但此舉會造成反效果，損大於益。（編輯：陳惠珍）1080118