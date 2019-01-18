外國旅客創新高 總統：來源更平均了

總統蔡英文18日表示，去年來台灣的外國旅客突破1100萬人次，是有史以來最多的一年。圖為外總統17日在西門町與國際觀光客合照。（圖取自www.facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天表示，去年來台灣的外國旅客突破1100萬人次，是有史以來最多的一年；更重要的是，觀光客來源更平均了，中國旅客稍微減少，來自歐美、日韓、新南向國家的旅客則全面增加。

蔡總統晚間在臉書發文，說明外國旅客剛剛創下史上新高，並特別點出3個重點，分別是外國旅客來台創新高、外國旅客來源更平均、外國旅客自由行增加。

總統說，總人數成長，觀光客的來源也更平均了，中國旅客稍微減少，來自歐美、日韓、新南向國家的旅客則全面增加，自由行的比重更是不斷提升。

總統指出，政府會投入更多資源強化軟硬體建設，她有信心，台灣觀光產業的體質，一定會越來越強壯。（編輯：張均懋）1080118