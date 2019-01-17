總統現身西門町大啖美食 外國遊客簇擁搶合照[影]

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天與幕僚步行到西門町品嘗在地美食，總統說，去年來台灣的國外旅客人數已經突破1100萬人次，今天到西門町來逛逛，確實有感受到真的很多外國人來台灣旅遊。

蔡總統晚間在臉書發文，中午處理完公務後，在幕僚陪同下到西門町天天利美食坊吃午餐，總統親自點了招牌的半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎、蘿蔔糕、滷筍絲、油豆腐、燙青菜等，並與幕僚們一同享用，用餐前後，皆有遊客邀請總統一起合照，店家也十分熱情。

用餐後，總統走訪觀光客造訪的熱門景點老天祿滷味，總統說，自己最喜歡吃鴨翅，也買了一些脆腸、鴨胗、雞脖子等。結帳時，總統拿出自備的環保袋來裝購買的滷味，店家也贈送她印有「老天祿」字樣的環保袋一枚。

總統沿途步行，遇到了來自台灣、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國、英國、澳洲、印尼等不同國家觀光客熱情打招呼，開心與總統分享自己來自哪裡，並與總統合照。

總統特別提到，去年來台灣的國外旅客人數已經突破1100萬人次，今天到西門町來逛逛，確實有感受到真的很多外國人來台灣旅遊。

總統最後在「果嫁凍涼」創意飲品專賣店，幫自己及幕僚們買了5杯微糖少冰的「黑糖啵啵繆克」，總統還有自備環保吸管飲用。

總統透露，她先前來西門町是造訪「南美咖啡」，南美咖啡那間店，是她的大學同學開的，而印象中在那之前，最後一次來西門町，是大學畢業之前的事情了。

蔡總統說，以前喜歡去西門町的白熊冰淇淋吃冰磚，也記得當時西門町有一間頂呱呱。雖然西門町與她記憶中的已經完全不一樣了，但多了很多看起來不錯吃的小店，非常的熱鬧有趣。（編輯：張均懋）1080117