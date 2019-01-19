藍委：檢討虐童悲劇 綠委：蘇揆2天前已指示

（中央社記者王揚宇台北19日電）國民黨立法院黨團書記長曾銘宗今天指出，近期虐童事件頻傳，要求行政院專案檢討。民進黨立法院黨團幹事長李俊俋表示，行政院長蘇貞昌2天前就指示，已有政務委員在督導。

曾銘宗今天與中國國民黨立委王育敏、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君共同召開「修法保障兒少權，讓孩子快樂長大」記者會，並提出相關主張。

近期虐童事件頻傳，曾銘宗指出，已達到怵目驚心的狀態、事態嚴重，政府要修補社會安全網，對現行社會安全體系的相關救助機制，找出潛在對象、定期檢討改善等環節。

曾銘宗表示，由於這些業務涉及教育部、衛生福利部、內政部警政署及勞動部等跨部會，因此黨團要求行政院指定政務委員進行專案檢討，強化社會安全網；國民黨團也主張，修正刑法及兒少法，對虐童致死者最高可處無期徒刑或死刑，產生嚇阻效果。

曾銘宗最後說到，刑法相關條文修正草案目前有16案，兒少修正草案則有29案，躺在委員會已經長達1年以上，為提高立法效率，因此國民黨團建議將相關提案抽出逕付二讀，進行朝野協商，早日完成修法。

王育敏則提出，要補足549名社工人力缺額；將6歲以下弱勢兒童預警篩檢機制入法，用大數據掌握潛在兒虐家庭；建置不適任托育人員資料庫，提供父母查詢，托嬰中心也要安裝監視器；設置兒少專責機構，整合兒少業務推動。

王育敏也說，要修法加重虐童刑責，虐童致死者最高處以「死刑」，伸張司法正義。

王薇君表示，兒少保護是國家要高度重視的議題，而這個議題以前一直在桌面下，但因為鄉民的正義，今天上了檯面，希望保護兒童不要分藍綠，共同捍衛兒少權益。

民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋受訪表示，行政院長蘇貞昌2天前就指示要重新檢視社會安全網，哪些地方要補足，現在也有政務委員在督導這件事，行政院指示得很清楚。

李俊俋指出，據他了解，關於兒少相關修法，最近也有委員提出新的修法版本，所有案子是否併在一起或一起逕付二讀，要等下會期2月15日開議後才能進行相關程序，屆時大家再來討論。（編輯：林興盟）1080119