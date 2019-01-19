不能接受沒有滷肉飯 內政部籲防範非洲豬瘟

內政部19日在臉書貼出「滷肉飯未來10年的挑戰」圖片，強調「防疫一破功，傳奇變傳說」。（圖取自www.facebook.com/moi.gov.tw）

（中央社記者王承中新北19日電）宣導非洲豬瘟防疫，內政部今天在臉書貼出「滷肉飯未來10年的挑戰」圖片，強調「防疫一破功，傳奇變傳說」，2029年的滷肉飯只剩白飯。行政院長蘇貞昌也留言表示，不能接受沒有滷肉飯，一起守護台灣豬豬。

為防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌上任第一天便前往桃園機場視察防疫工作，前往總統府開會時，也與總統蔡英文一起吃滷肉飯，展現防疫決心。內政部長徐國勇16日也到桃機，親自視察對高風險地區來台旅客進行百分百查驗的防疫工作。

近期臉書掀起一股熱潮，民眾紛紛分享自己10年前的照片與今年做對比。內政部今天也搭上這股風潮，在臉書粉絲頁「內政大小事-內政部」上，貼出一張「滷肉飯未來10年的挑戰」圖片，拿2019年的滷肉飯，與2029年滷肉飯對比。

只見2029年的滷肉飯，只有白飯，少了淋在飯上的滷肉。圖片下方則寫有「防疫一破功，傳奇變傳說」，並標註「防治豬瘟」、「人人有責」等標語。

照片旁的圖說，則是一對母子的對話。2029年的小孩說：「馬麻，白飯跟滷肉飯到底哪裡不一樣呀？」媽媽則表示：「孩子，拉張椅子來坐，媽媽跟你講個很久以前的故事。」

內政部在文末表示，守護永恆的滷肉飯，拒絕白飯篡位。別讓滷肉飯從台灣傳奇，變成台灣傳說，更別成為未來戲說台灣的腳本。

行政院長蘇貞昌、民進黨立委李麗芬也留言表示，「不能接受沒有滷肉飯，一起守護台灣豬豬。」

內政部發言人室科長施伯憲告訴中央社記者，徐國勇非常重視非洲豬瘟防疫工作，因此他們自行發想這篇「滷肉飯的未來10年挑戰」，也跟臉書上的風潮結合。照片裡2019年的滷肉飯，是徐國勇自己煮的。

徐國勇是「滷肉飯之子」，小時候父母在士林市場賣滷肉飯，他常到店裡幫忙，耳濡目染之下也懂得廚藝，曾化身「阿勇師」在媒體前露一手，示範家傳滷肉飯與剝皮辣椒雞湯作法。（編輯：謝佳珍）1080119