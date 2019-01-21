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新聞專題
黃國昌不續任時力黨主席
時代力量執行黨主席黃國昌21日凌晨在臉書宣布將卸下黨務，專注更多攸關台灣未來前景的改革議程是下一階段工作重心。時力立委林昶佐表示，知道黃國昌做這個決定的時候有點驚訝，不過如果黨由年輕一代來帶領，是非常好的。
新聞專題
黃國昌不續任時力黨主席3/3

時力立委登記參選決策委員 獨缺黃國昌

最新更新：2019/01/21 13:45
時代力量決策委員參選登記20日晚間截止，時力立委中，除執行黨主席黃國昌（圖）外，徐永明、洪慈庸、林昶佐及高潞．以用都已登記參選。（圖取自facebook.com/kcfor2016）
時代力量決策委員參選登記20日晚間截止，時力立委中，除執行黨主席黃國昌（圖）外，徐永明、洪慈庸、林昶佐及高潞．以用都已登記參選。（圖取自facebook.com/kcfor2016）

（中央社記者陳俊華台北21日電）時代力量決策委員參選登記昨晚截止，時代力量立委中，除執行黨主席黃國昌外，徐永明、洪慈庸、林昶佐及高潞．以用都已登記參選；28日起進行網路投票、31日公告選舉結果。

時代力量第二屆決策委員選舉，13日發布選舉辦法及選舉公告後，14到20日受理候選人登記，21日公布「候選人公告」後，28到30日將發出投票通知進行網路投票，31日公告結果，預計選出決策委員15名、候補3名。待決策委員出爐後，2月1日召開決策委員會，由決策委員互選出新任黨主席。

據時代力量公布的選舉公告中，共有64人登記參選決策委員，除已經宣布將卸下黨務的黃國昌以外，現任立委徐永明、洪慈庸、林昶佐及高潞．以用都有登記參選；現任的決策委員中，時代力量秘書長陳惠敏、柯一正、林郁容、林世煜、曾威凱、邱顯智也已登記。

候選人名單中，剛選上縣市議員的林亮君、陳薇仲、吳韋達、曾玟學、廖郁賢、林于凱、林易瑩、廖子齊、連郁婷；及曾代表時代力量參選議員落選的吳崢、蕭新晟、張祐銓、陳志明、林子盟也有登記。

另外，參選名單中，還包括東吳大學法律學系副教授胡博硯、筆名「人渣文本」的輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航、曾取得Facebook台灣廣告總代理的聖洋科技執行長邱繼弘等人。（編輯：林興盟）1080121

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