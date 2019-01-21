永遠的戰士黃金島告別式 陳副總統代頒褒揚令

二二八事件中的抗暴戰士黃金島逝世，21日在台中殯儀館舉行告別式，副總統陳建仁（右）出席致哀，並代表總統蔡英文頒發褒揚令。中央社記者郝雪卿攝 108年1月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）為台灣民主自由及人權奮鬥一生的民主鬥士黃金島告別式今天舉行，副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發褒揚令，前總統馬英九、文化部長鄭麗君與交通部長林佳龍也出席。

二二八事件「烏牛欄戰役」一線指揮官、有「永遠的戰士」之稱的黃金島8日過世，享壽93歲，告別式下午在台中市立殯儀館舉行，蔡總統致輓額「宿望貽徽」。

馬英九進入會場時，場外傳出抗議聲，維安警員隨即隔開抗議民眾。馬英九總統任內，黃金島獲聘出任二二八事件紀念基金會董事；黃金島2、3年前車禍受傷、臥床期間，馬英九也曾南下探視。

應家屬委請任治喪委員會主任委員的林佳龍特別請假出席告別式表示，10多年前到台中後，很快就認識這位在民主進步黨陣營中受尊敬的前輩。黃金島在二二八事件發生時，奮勇組織民軍保衛台中壯舉，還有在戒嚴時期坐24年政治牢，出獄後不改其志，繼續投入黨外運動、創民進黨與追求二二八和平公義等，可尊稱為「永遠的戰士」。

他說，黃金島一生行誼及奉獻只有以「民主農夫」形容，不只是戰士，也因黃金島對台灣這塊土地的耕耘，才有目前民主果實讓後人分享，希望傳承老先生一生志業。

致哀人士還包括國家人權博物館長陳俊宏、促進轉型正義委員會代理主委楊翠、民進黨籍立法委員何欣純、黃國書、張廖萬堅、時代力量籍立委洪慈庸及民進黨籍台中市議員李天生、曾朝榮、何敏誠、張耀中、江肇國、張玉嬿、邱素貞、林祈烽與林德宇等。

黃金島公元1926年生，台中南屯人，早年赴日考進海軍學校，1942年參與南洋戰爭，1945年終戰被留置海南島，自力搭船返台；1947年二二八事件中，加入民軍二七部隊，在埔里烏牛欄率眾激戰國府廿一師，雙方傷亡慘重，之後展開逃亡。

黃金島1952年涉及「八仙山武裝基地案」，被捕後以死刑起訴，判決無期徒刑，坐牢24年。1975年獲減刑出獄，1980年代投入黨外運動，一生熱心台灣民主運動、追求轉型正義。（編輯：李明宗）1080121

二二八事件「烏牛欄戰役」一線指揮官、有「永遠的戰士」之稱的黃金島8日過世，享壽93歲，21日下午在台中市立殯儀館舉行告別式，總統蔡英文致送輓額「宿望貽徽」。中央社記者郝雪卿攝 108年1月21日

當年二二八事件中的抗暴戰士黃金島8日逝世，21日在台中殯儀館舉行告別式，前總統馬英九（背對者）出席致哀。中央社記者郝雪卿攝 108年1月21日