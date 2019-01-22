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綠委：侯友宜批蘇貞昌政見不可行 上任卻推動

最新更新：2019/01/22 21:31

（中央社記者陳俊華、黃旭昇台北22日電）民進黨立委張宏陸今天說，新北市長侯友宜在競選期間都說行政院長蘇貞昌當時推出的政見不可行，例如失業勞工子女就學補助，但上任後卻推行，反差怎麼這麼大。

新北市府發言人蔣志薇表示，侯友宜一直關心失業勞工子女的受教權，上任之後就下令市府勞工局尋覓財源，研議相關補助，中央與地方能並肩合作創造新北市民最有感的政績，是新北市府持續努力的方向。

蘇貞昌在去年競選新北市長期間，曾指新北市議會決議通過比照公務員補助失業勞工子女的教育費後，市政府拖一年毫不理會，時任新北市副市長的侯友宜竟說「窒礙難行」，讓蘇貞昌直呼「該翻桌了」。

侯友宜今天宣布，市府將補助失業勞工和軍公教子女就讀大學差額，只要失業超過一個月就能申請，預計最快今年8月實施。

張宏陸晚間向中央社記者表示，侯友宜在選舉前、當新北市副市長時，都說蘇貞昌推出的政見不可行，例如失業勞工子女就學補助，侯友宜當時說不可行、沒有經費，但選完卻馬上就要做。

他認為，若有好的政見由侯友宜來幫蘇貞昌落實，也不是不好，但侯友宜過去說不行，現在又都行，「打臉朱立倫、支持蘇貞昌的政見。」

張宏陸說，「怎麼會反差這麼大？」他要問，之前的理論依據跟現在有哪裡不一樣；如果侯友宜要做的話，就大方說蘇貞昌的政見都是好的，所以現在要支持、執行，否則會讓人覺得很奇怪。（編輯：謝佳珍）1080122

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